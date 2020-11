È uscito per Giuro Srl con distribuzione Believe Digital il nuovo album di Giuseppe Anastasi Schopenhauer E Altre Storie che arriva a due anni di distanza da Canzoni ravvicinate del vecchio tipo, disco premiato con la Targa Tenco.

Il nuovo album del cantautore è una conferma. Il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij afferma: “La bellezza salverà il mondo”. Ebbene questo album conferma che la musica può essere evasione, ma anche un punto dal quale partire per riflessioni importanti.

Il secondo disco è complicato per ogni artista, ma Giuseppe Anastasi dimostra anche in questo caso di aver curato ogni aspetto per bene. Una sensazione di libertà che si respira dalla prima all’ultima traccia, nonostante quell’inquietudine che si avverte sullo sfondo.

“In questo disco c’è tanto amore per la musica e per le parole, per la storia, la filosofia e per le persone Dentro ci sono i miei affetti, i valori in cui credo, le sfaccettature dell’umano esistere ed alcuni libri che hanno segnato la mia formazione, insomma c’è tanta roba! Sono 40minuti di musica che racchiudono 44 anni di vita.”

L’album avrebbe dovuto essere presentato al Premio Bianca D’Aponte il 23 ottobre, ma le restrizioni legate all’emergenza sanitaria non lo hanno permesso.

Questa la tracklist.

1) Berlino

2) Scrooge

3) Polistirolo

4) Boia

5)Bingo

6) Ancora Rose

7) I Sogni Del Colonnello

9) Bla Bla Star

10) Luna Di Cioccolata

11) Schopenhauer

12) Nonna

VIDEOINTERVISTA A GIUSEPPE ANASTASI SCHOPENHAUER E ALTRE STORIE

Abbiamo incontrato virtualmente Giuseppe Anastasi per una chiacchierata e una presentazione del nuovo album Schopenhauer E Altre Storie.

Foto di Giulio Mazzi