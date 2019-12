Sono passate due settimane dall’uscita di Rio, il singolo che segna il ritorno di GIULIA, artista che per l’occasione ha scelto di abbandonare il cognome per dare il via a un processo di rinascita artistica firmato Hokuto Empire (Ne abbiamo parlato Qui).

Rio è un brano caratterizzato da sonorità nuove, fresche e che ben si sposano con la voce di GIULIA. Un ritorno che Giulia ha descRitto così:

“Sto scrivendo questo post con un’emozione addosso pazzesca.

Ho dovuto aspettare tanto tempo prima di dirvi cosa stessi facendo in questi mesi, fare ordine e incastrare tutti i pezzi del puzzle.

Ma ora è finalmente arrivato il momento.

A maggio scorso ho visto a Milano Francesco Facchinetti, e quell’incontro si è rivelato magico. Francesco mi ha da subito ispirato fiducia. Abbiamo parlato tanto e gli ho raccontato del mio passato, del presente e di quello che avrei voluto fare in futuro. Mi ha capita ed ha creduto in me. Da quel giorno abbiamo iniziato insieme un percorso nuovo, fatto di ricerca, scrittura, sperimentazione.. di musica.

Grazie a lui sono rientrata in studio e ho scritto canzoni, e non solo l’ho fatto, ma ho scoperto che la soddisfazione che provo in quei momenti è impagabile.

La prima canzone nata si chiama Rio.”