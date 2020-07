E’ uscito il nuovo singolo di Giulia Penna Bacio a Distanza, nuovo capitolo di una storia musicale che brano dopo brano sta trovando uno spazio sempre più credibile ed efficace.

Il pezzo a poche ore dalla sua uscita è entrato nella playlist Pop Virale di Spotify e ha colpito per il mood pop solare e spensierato. Un racconto con il sorriso che evoca la voglia di tornare a divertirsi con le persone a cui vogliamo bene e che siamo stati costretti a baciare a distanza in tutti questi mesi.

“Quanti baci a distanza ci siamo mandati in questi mesi? Adesso, preparati che ti vengo a prendere! Passo dopo passo cerco di raccontarmi.

Per me la musica è l’espressione della mia vita e delle mie sensazioni mai come quest’anno ho voluto parlare di me nelle mie canzoni, come se fossero un diario. Per questo anche ‘Bacio a distanza’, come i miei precedenti singoli, ha un diario in copertina.”