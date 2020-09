Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

A un anno dalla sua partecipazione come giudice a X Factor, Malika Ayane torna sul palco dell'Arena di Verona per i Seat Music Awards.

di Massimiliano Longo

Concerti 2021 e artisti emergenti. Questi sono i due argomenti di cui mi preme parlare oggi in questo editoriale. Di uno si è parlato molto, dell'altro per niente.In questi giorni ho realizzato un'intervista con Samantha Suriani uscita proprio oggi su Bellacanzone.it.Alla fine dell'intervista Samantha mi ha fatto una domanda diretta... "Come vedi il futuro della musica...

Heroes cantanti e brani interpretati nel grande evento streaming ( Scaletta )

42 artisti per una serata di musica in streaming come mai si è vista prima in Italia.