Arriva il 15 novembre a due anni da Amore Gigante il nuovo album di Gianna Nannini La Differenza (Charing Cross Records Limited / Sony Music).

L’artista, reduce dalla vittoria del Premio Tenco 2019 (Qui il nostro articolo), è ripartita da zero, riprendendo un capitolo rimasto sospeso con l’album California, uscito nel 1979.

La Differenza si distingue per un approccio libero, sincero e allo stesso tempo ricco di influenze e riferimenti folk, blues e rock.

Per la produzione de La Differenza Gianna Nannini ha scelto il Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennessee, nel regno dell’analogico, dove sono state realizzate grandi produzioni artistiche blues-rock (Qui il nostro articolo con tutti gli autori e i produttori dell’album).

Secondo Gianna Nannini La Differenza è un album in cui spiccano 10 tracce registrate in presa diretta che:

“Bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale.”

Il nuovo album è stato presentato a Milano. Ecco un estratto delle parole pronunciate durante la conferenza stampa:

“Tutto è partito un anno fa. Per questo disco volevo ripartire dal blues. Cercavo un linguaggio molto più diretto, anche cantando l’album live con una grande band. Ho cercato di dire la mia verità anche sui rapporti umani. Nelle mie canzoni ho cercato di infondere coraggio e gentilezza. Anche quando parlo d’amore vedo oltre e questa è la mia differenza rispetto agli americani. Il brivido non è consolatorio, ma deve dare emozioni. Siamo troppo abituati ai muri mentali. Dobbiamo accettare un’opinione diversa, non colpevolizzarla. Non conosciamo abbastanza la cultura degli altri paesi. Il muro da abbattere è quello di non avere pregiudizi. Il titolo dell’album nasce dalla canzone, ma è un invito: fai tu la differenza. Siamo differenti!”

Riguardo all’unico duetto del disco, quello con Coez, la cantautrice dichiara:

“Lui ha un gran senso della melodia e un bellissimo timbro di voce. E’ stato naturale cantare con lui. Con chi mi piacerebbe lavorare? Trovo molto interessanti Salmo, Massimo Pericolo e Achille Lauro. È bello unire la melodia ai rapper. Grazie a loro si è riscoperta l’importanza della parola.“

VIDEOINTERVISTA A GIANNA NANNINI

A margine della conferenza stampa abbiamo incontrato Gianna Nannini. Ecco la nostra videointervista.

GIANNA NANNINI LA DIFFERENZA LIVE

Il 30 maggio 2020 sarà il giorno dell’approdo live di Gianna Nannini in Italia dopo una prima parte di tour europeo che prenderà il via da Londra il 15 maggio e proseguirà, poi, a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo per arrivare a giugno in Germania per 4 date.

Un viaggio che si chiuderà a ottobre, quando si esibirà di nuovo sui palchi della Germania con 6 date e poi su quelli della Svizzera con 2 date.

Gianna Nannini salirà sul palco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze e per lei sarà la prima volta!

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Daniele Barraco