Gaia intervista Genesi. Gaia com’è noto ha vinto Amici 19 battendo in finale Javier, in una serata insolita per l’assenza di pubblico e con i rappresentanti della stampa collegati in remoto (Qui la cronaca della serata).

Gaia, dopo i primi attimi di straniamento, ha postato sui social un commosso ringraziamento:

“Mi sono presa 24h per realizzare tutto quello che è successo.

A tutto l’amore che ho ricevuto in questi mesi.

A tutte le paure che poco alla volta sono riuscita a sconfiggere.

Alla musica che ci ha uniti.

Alle persone incredibili che mi hanno accompagnato in questo cammino unico e indimenticabile.

Agli abbracci dati da lontano e a tutti quelli che ci daremo.

Ai singhiozzi e alla gioia infinita.



Guardo la coppa accanto al letto e ancora non ci credo.

Questa non è la mia vittoria, è la nostra vittoria, perché ce la faremo a vincere anche questo momento di lontananza e sofferenza, tornando più forti e più colmi d’amore che mai.

Vi tendo le mani e vi ho nel cuore.



Vostra e immensamente grata GG”

Prima della serata finale è stato pubblicato per Sony Music l’album di Gaia Genesi, 7 tracce in cui la giovane vincitrice di Amici appare anche in veste di autrice (Qui il track by track del disco e Qui tutti gli autori).

GAIA intervista video GENESI

Abbiamo contattato via Skype Gaia e con lei abbiamo parlato di Amici, dell’album Genesi e di quella sensazione di rivincita e rinascita che si può respirare in tutto il disco.