Francesco Gabbani Viceversa. Il Festival di Sanremo è alle porte. Mancano meno di due settimane all’inizio della kermesse nella Città dei Fiori e la macchina organizzativa è in pieno fermento. Uno degli artisti più attesi è sicuramente Francesco Gabbani che tornerà al Festival tre anni dopo la vittoria a sorpresa con Occidentali’s Karma. Viceversa, pezzo scritto lo scorso mese di settembre ad album già quasi chiuso, è il brano che l’artista porterà sul palco dell’Ariston (Qui l’articolo con il racconto dei 24 brani di Sanremo) e che da anche il titolo al nuovo album che vedrà la luce il 14 febbraio.

Sono passati 3 anni da Magellano, un album che in Italia ha ottenuto un disco di platino e in cui il tema del viaggio, inteso nel senso più ampio del termine, fungeva da filo conduttore di un progetto atteso e interessante dal punto di vista autorale e produttivo.

Viceversa è un disco diverso. 9 tracce in cui l’artista esplora le contraddizioni della quotidianità con la consueta ironia e con frasi d’effetto, ma con un tocco differente. La produzione si caratterizza per un sapiente utilizzo dell’elettronica, mai invadente e sempre piacevole all’ascolto.

Il filo conduttore dell’album è il rapporto tra individualità e collettività. Ogni brano suggerisce un punto di vista diverso nel cercare di interpretare la relazione complessa tra sé stessi e gli altri. Una riflessione sui rapporti tra la personalità singola e il sistema sociale che ci circonda.

L’album uscirà in digitale, in vinile e in due differenti versioni cd: Standard Version (con booklet giallo) e Deluxe Edition, in un extraformato fotografico.

VIDEOINTERVISTA A FRANCESCO GABBANI VICEVERSA

Abbiamo incontrato Francesco Gabbani a Milano. Ecco la nostra videointervista.

VICEVERSA – TRACKLIST

1 – Einstein

2 – Il sudore ci appiccica

3 – Viceversa

4 – Cinesi

5 – Shambola

6 – Duemiladiciannove

7 – E’ un’altra cosa

8 – Bomba Pacifista

9 – Cancellami

Foto di Isabella Sanfilippo