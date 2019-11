Si avvicina il ritorno di Francesca Michielin.

Il nuovo singolo Cheyenne feat. Charlie Charles sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 15 novembre e sarà incluso nel nuovo album che vedrà la luce la prossima primavera (ne abbiamo parlato Qui).

Un progetto che arriverà a due anni di distanza da 2640, lavoro che ha conquistato un disco d’oro e dal quale sono stati estratti numerosi singoli che il pubblico ha dimostrato di apprezzare.

Nel frattempo è stato annunciato anche il primo live del 2020…

Cheyenne (Qui il testo) porta la firma di Alessandro Raina, Davide Simonetta, Mahmood e Charlie Charles, che si è occupato della produzione.

Un brano dal sapore nostalgico, ma allo stesso tempo romantico, che gioca sulla malinconia, ma anche sulla volontà di apprezzare i gesti quotidiani, gli attimi che sono linfa per il presente, ma che fanno male se si ripensa al passato.

Un’illusione di aver vissuto una storia importante, un momento unico e irripetibile che si è dissolto senza un motivo apparente.

Cheyenne si caratterizza per una produzione moderna. Un ritmo elettropop ballabile e incalzante in cui fanno capolino tappeti di archi, percussioni digitali e vocalizzi tribali, ma anche il pianoforte.

VIDEOINTERVISTA A FRANCESCA MICHIELIN

FRANCESCA MICHIELIN LIVE

Nel 2020 Francesca Michielin tornerà anche da vivo. Al momento è stata annunciata una data al Carroponte di Milano, prevista per il 20 settembre 2020.

I biglietti per il live, prodotto da Vivo Concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 del 15 novembre, online e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 novembre.

