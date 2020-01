Uscirà il 31 gennaio in digitale per Sony Music Italy / Piccica l’album d’esordio di Fadi, il cantautore che prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Due Noi (Qui la scheda dell’artista e Qui la videointerviste realizzata a dicembre in occasione di Sanremo Giovani).

Si tratta di un album musicalmente interessante in cui spicca una vena cantautorale molto marcata con numerosi riferimenti alla scuola tricolore.

Il disco ha come filo conduttore le origini personali e artistiche dell’artista italo-nigeriano. Un mix tra il suono del West Africa e quello della musica italiana più raffinata.

L’album d’esordio di Thomas O. Fadimiluyi è stato presentato a Milano nella sede di Sony Music Italy. Qui il cantautore ha espresso tutta la propria felicità per un progetto che è frutto di anni di lavoro e nel quale si riconosce un’impronta realmente personale.

“In questo album ci sono io. Mi sono divertito un casino in ogni fase e non posso che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me. Mi presento come Fadi, ma accanto a me ho un grande gruppo. Ho messo insieme tutto ciò che mi rappresenta, anche nella copertina. C’è la mia Romagna, i miei amici, i visi autoctoni che mi fanno sentire a casa. Noi siamo abituati a orientarci con il mare…”

A proposito dell’esperienza sanremese ha affermato:

“Sono un’entusiasta. Per me è un onore. Ero già contento di essere nei 60 e ora mi voglio godere tutto, anche se la prima sfida è con me stesso.”

VIDEOINTERVISTA A FADI

A margine della presentazione abbiamo incontrato Fadi per una videointervista in cui ha parlato del Festival e dell’album in arrivo il 31 gennaio.

FADI – TRACKLIST E LIVE

Ecco la tracklist dell’album d’esordio di Fadi:

1 – Cardine

2 – Due Noi

3 – Owo

4 – Canzone leggera

5 – Fluido (Vola Bel!)

6 – Rimini

7 – Pugni

8 – Se ne va

Fadi, accompagnato da una band, porterà la sua musica in un breve tour organizzato da Radar Concerti. Ecco le date:

10 Aprile – Covo club (Bologna)

11 Aprile – Le Mura (Roma)

17 Aprile – Off Topic (Torino)

18 Aprile – Circolo Ohibò (Milano)

