Eugenio In Via di Gioia Tsunami. Mancano ormai poche ore all’inizio del Festival di Sanremo. Una delle realtà già consolidata e che cerca una consacrazione mainstream sul palco dell’Ariston sono gli Eugenio in Via di Gioia, che parteciperanno tra i Giovani portando il brano intitolato Tsunami.

La band ha superato le selezioni di Sanremo Giovani (Qui e Qui le nostre videointerviste) e in attesa di salire sul palco per cercare di conquistare la Palma, ha pubblicato una raccolta intitolata Tsunami (forse vi ricorderete di noi per canzoni come). L’album sarà disponibile in digitale, ma anche in una insolita versione fisica in una speciale edizione in carta erba biodegradabile e al 100% riciclabile.

Si tratta di un album che ripercorre un percorso contrassegnato da numerose tappe in cui la dimensione live ha una particolare valenza. Un’antologia che permette di entrare in contatto con il mondo della band che prima della raccolta ha pubblicato 3 album e 1 Ep.

“Forse vi ricorderete di noi per canzoni come Emilia, per schitarrate in un treno bloccato dalla neve, per magliette gialle, per raduni in piazza. Vogliamo onorare tutte queste storie raccontandovi chi siamo in 15 canzoni.”

VIDEOINTERVISTA EUGENIO IN VIA DI GIOIA TSUNAMI

Abbiamo incontrato gli Eugenio In Via di Gioia in una giornata dedicata alla promozione in cui hanno parlato del Festival di Sanremo e della raccolta Tsunami (forse vi ricorderete di noi per canzoni come).

TSUNAMI (FORSE VI RICORDERETE DI NOI PER CANZONI COME) – TRACKLIST

1. Se gli animali parlassero e Pinocchio

2. La Punta dell’Iceberg

3. Tsunami

4. Lettera al Prossimo

5. Giovani Illuminati

6. Non ancora

7. Cerchi – live @ Padova 2019

8. Chiodo Fisso

9. Altrove

10. Obiezione

11. Emilia

12. Pam

13. Sette Camicie

14. Perfetto Uniformato

15. L’Unico Sveglio (dalla serie Tv involontaria)

EUGENIO IN VIA DI GIOIA… LIVE!

Gli Eugenio in Via di Gioia si sono sempre contraddistinti anche per progetti sociali e legati alla tutela dell’ambiente. Grazie al progetto Lettera al Prossimo, la band ha contribuito a ricostruire una foresta (Qui il nostro articolo).

Inoltre anche a Sanremo faranno sentire la loro voce… fin dal primo giorno. I 4 ragazzi sono, infatti, arrivati nella Città dei Fiori… in bicicletta!

Dopo l’impegno sanremese la band tornerà dal vivo con 4 appuntamenti live prodotti e organizzati da Vertigo.

10 Marzo 2020 – Teatro Concordia Torino SOLD OUT

12 Marzo 2020 – Alcatraz Milano

15 Marzo 2020 – Estragon Bologna SOLD OUT

16 Marzo 2020 – Atlantico Roma

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI