E’ uscito il nuovo singolo degli Eugenio In Via Di Gioia A Metà Strada, che arriva a conclusione di un 2020 che li ha visti anche tra i protagonisti del Festival di Sanremo. Il brano Tsunami gli ha permesso di ricevere l’ambito Premio della Critica per le nuove proposte.

La band torinese con questo brano propone sonorità inedite grazie anche alla collaborazione con il producer tedesco Moglii. Aspettando il prossimo anno, quando è prevista la pubblicazione di un nuovo album.

“Essere una band ci fa confrontare quotidianamente con la definizione di gruppo, insieme, comunità, famiglia. La bellezza di incontrarsi a metà strada, venirsi incontro per fare squadra, talvolta anche senza toccarsi, sta alla base della collaborazione. Il testo di questa canzone per esempio l’ha scritto Lorenzo che ha uno spunto narrativo diverso da quello di Eugenio (lo avevamo scoperto con altrove). Questa nuova uscita, grazie a Moglii, ha ampliato ulteriormente i punti di vista attraverso cui raccontiamo il nostro mondo.”

Questo il messaggio postato dagli Eugenio in Via di Gioia che per la produzione di A Metà Strada si sono affidati a Moglii, producer di Colonia che ha fornito ai 4 ragazzi un punto di vista differente.

La band la scorsa settimana è stata protagonista di Indie Jungle, il format televisivo di Sky Arte.

VIDEOINTERVISTA AGLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA A METÀ STRADA

Abbiamo incontrato virtualmente gli Eugenio In Via di Gioia per una videointervista di presentazione del nuovo brano.