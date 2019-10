E’ uscito il 25 ottobre Dio Perdona Io No, il nuovo album di Enzo Dong, il rapper napoletano lanciato dalla serie tv Gomorra. Un album in cui è forte il senso di rivalsa, ma in cui non manca una forte componente d’amore, visto nelle sue diverse sfaccettature, ma anche la speranza.

In Dio Perdona Io No Enzo Dong si avvale della collaborazione di numerosi artisti amici che non fanno altro che arricchire un lavoro già prezioso di suo: Fabri Fibra, Dark Polo Gang, Tedua, Fedez, Gemitaiz e Drefgold.

“Un disco deve arrivare quando ci si sente maturi. Prima non mi sentivo pronto.”

Queste le parole di Enzo Dong. In particolare l’artista ha voluto spiegare la collaborazione con Fabri Fibra con cui duetta nella title track:

“Ricordo una volta dei produttori mi dissero senza di noi non riuscirai mai a fare un pezzo con lui… e invece guarda oggi ci sono arrivato da solo. Voglio ringraziare Fibra che mi ha battezzato come se fossi suo figlio, sono andato a casa sua abbiamo ascoltato l’album e mi ha detto ‘tu spaccherai, tranquillo’. Ti ringrazio tanto, da quel giorno non ho più paura, zero insicurezze, sei stato un esempio per me sin da piccolo. Ho capito che dire la verità è fondamentale oggi in un mondo fatto di maschere e finzioni. La traccia è storica e segnerà il Rap Italiano, non vedo l’ora di farla sentire al mondo.”

VIDEOINTERVISTA A ENZO DONG

ENZO DONG – DIO PERDONA IO NO – TRACK BY TRACK

1. DALLE VELE (prod. Andry The Hitmaker)

Questa è la prima traccia del disco ma anche il primo brano che ho scritto. Il titolo simboleggia da dove sono partito, una traccia che vuole farsi sentire, con un intro particolare. Il brano si chiude con l’audio di un live che è per me il punto di arrivo, dove voglio arrivare, come vorrei essere.

2. DIO PERDONA IO NO feat. Fabri Fibra (prod. Andry The Hitmaker)

Io e Fibra ci siamo conosciuti tanti anni fa, la collaborazione è nata con un messaggio su Instagram: gli ho mandato la traccia e gli è piaciuta subito.

3. SPOTIFY (prod. Dat Boi Dee)

Ero in studio a Napoli e questo pezzo lo avevo già in mente da tempo. Il brano parla di una relazione sentimentale, ma l’idea che c’è dietro e a cui mi piace pensare è che la gente si ricordi del brano quando apre Spotify.

4. O’ RASS (prod. Madreal)

È un termine napoletano che si usa per descrivere una persona caparbia, un capo che raggiunge facilmente ciò che desidera. Insomma, sei un idolo ma nonostante questo io mi prendo quello che è tuo.

5. BANDITO feat. Dark Polo Gang (prod. Andry The Hitmaker)

Qui faccio riferimento al vecchio brano in cui ho collaborato sempre con la Dark Polo Gang.

6. AK47 (prod. Legend)

Qui c’è un richiamo metaforico alla difesa della sfera emozionale: chi mi difende se non lo faccio io? Devo armarmi per poter combattere le difficoltà. L’ho scritto in un giorno particolare perché la sera precedente erano venuti a cercarmi due sconosciuti a casa.

7. LIMOUSINE feat. Tedua (prod. Chris Nolan)

Questo pezzo parla di amicizie perse e l’ho scritto in un momento di solitudine in cui mi sentivo distaccato dalla realtà. La visibilità, in particolare se ottenuta in un ambiente competitivo come quello del rap, a volte, ti costringe ad avere come rivali alcuni tuoi amici della scena musicale, e questo mi ha fatto pensare… Quando ho spiegato a Mario (Tedua) questa riflessione che mi ha ispirato, si è gasato e ha scritto subito la sua strofa. (Qui l’articolo sul brano)

8. TE QUIERO (prod. Luna)

È una sorta di prolungamento di “Limousine”: il tema principale è il tradimento, la scia è la stessa, la difficoltà nei rapporti in questa fase. Qui il focus è sulle relazioni d’amore.

9. YOUPORN (prod. Slembeatz)

Questo brano parla di una relazione sessuale tenuta segreta…

10. DALLO PSICOLOGO feat. Fedez (prod. Dat Boi Dee)

La traccia spiega la paura che un artista ha di fallire. Nel brano ho inserito una citazione di mia nonna che dice: “Enzo abbi fede che diventerai famoso come Fedez”. Con Fedez ci eravamo sentiti già in tempi non sospetti su Instagram e poi gli ho chiesto una traccia, così ci siamo incontrati in studio e l’abbiamo creata.

11. PER ALESSIA (prod. Kid Caesar)

“Per Alessia” è una traccia dedicata alla mia fidanzata storica.

12. NUOVI EURO feat. DrefGold (prod. Daves The Kid & Junior K)

È un brano auto-celebrativo con Drefgold, una preghiera di speranza che dopo il disco arrivi altro nella vita, altri soldi. È una traccia happy e la wave di Drefgold sopra è perfetta.

13. NAPOLETANA VERA (prod. Andry The Hitmaker)

Parla del fatto che io nella vita amo la ragazza napoletana vera, una tipa schietta. Ho bisogno di una spalla che sia forte e coraggiosa.

14. BINGO feat. Gemitaiz (prod. Andry The Hitmaker)

“Indosso solo roba falsa e lei crede che io sia ricco” questo è il pensiero che viaggia sottotraccia. All’interno del brano ci sono diverse citazioni di artisti latini.

15. DOMANI SI MUORE (prod. Andry The Hitmaker)

Spendi tutti i soldi perché domani si muore… non seguo la trap di adesso, i soldi che guadagno oggi me li mangio perché domani non si sa cosa succederà

DIO PERDONA IO NO – INSTORE TOUR

Dopo le prime tre date instore di Napoli, Salerno e Pomigliano, prosegue l’instore tour di Enzo Dong. Ecco le prossime date:

28.10 Varese – Casa Del Disco, Galleria Manzoni Ore 14:30

28.10 Milano – Mondadori Megastore, Via Marghera 28 Ore 18:00

29.10 Torino – Mondadori Megastore, Via Monte Pietà 2 Ore 15:00

30.10 Roma – Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti 263 Ore 14:30

30.10 Frosinone – Mondadori Bookstore, Via Aldo Moro 223 Ore 18:00

31.10 Firenze – Galleria Del Disco, Piazza Della Stazione S.M.N. Ore 15.00

01.11 Nocera Inferiore – Mondadori Bookstore, Via Giacomo Matteotti 32 Ore 17.00

02.11 Castellammare Di Stabia – Mondadori Bookstore, Strada Santa Maria Dell’orto 35 Ore 17.00

03.11 Nola – Mondadori Bookstore C/O C.C. Vulcano Buono Ore 17.00

04.11 Bari – Lafeltrinelli Village, Via Santa Caterina S.N. Ore 18.00

05.11 Pescara – Pictures Disc, Via Venezia 60 Ore 15.00

06.11 Palermo – Lafeltrinelli Libri E Musica, Via Cavour 133 Ore 18.00

07.11 Catania – Lafeltrinelli Libri E Musica, Via Etnea 283/285/287 Ore 15.00

Foto dai Social di Enzo Dong