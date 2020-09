E’ uscito per Sony Music 17, il primo album realizzato in coppia da Emis Killa e Jake La Furia. Contemporaneamente è in rotazione radiofonica il nuovo singolo Medaglia.

17 contiene 16 brani inediti più Malandrino, il brano già pubblicato durante questa strana estate (ne abbiamo parlato Qui).

Si tratta di un album in viene celebrato il rap, quello tanto caro ai nostalgici e ai supporter della prima ora. Un disco completo che può anche avere lo scopo di avvicinare i più giovani che non conoscono così bene certe sonorità e attitudini di cui Emis Killa e Jake La Furia sono maestri.

I due artisti hanno contribuito a scrivere la storia di questo genere musicale e la scelta di proporre un album insieme non può che celebrare un’amicizia e una forma di incondizionato amore per il rap.

Numerose sono le collaborazioni con i migliori esponenti della scena rap di oggi presenti nel disco (ne abbiamo parlato Qui). Da Salmo e Fabri Fibra, a Lazza e Massimo Pericolo, fino a Tedua.

Tra i produttori che hanno preso parte al disco, molti sono i nomi principali della scena attuale rap. Tra questi Big Fish, Chris Nolan, Boss Doms, Low Kidd, 2nd Roof e gli internazionali X-Plosive e Abaz. Viene dato spazio anche alle nuove leve come Dat Boi Dee, Kid Caesar e Young Satana.

La cover, che vede i due artisti a cavallo con alle spalle Milano in uno scenario apocalittico, è stata realizzata da Paolo De Francesco.

Il disco è disponibile in tre formati: il cd standard, il doppio vinile e la deluxe edition con cofanetto, poster e ciondolo.

VIDEOINTERVISTA A EMIS KILLA E JAKE LA FURIA

Abbiamo incontrato Emis Killa e Jake La Furia a Milano per parlare del nuovo album 17.

17

Ecco la tracklist.

1. Broken Language

2. Malandrino

3. No Insta (feat. Lazza)

4. Renè & Francis

5. Amore Tossico

6. 666

7. Sparami (feat. Salmo e Fabri Fibra)

8. Lontano da me

9. Maleducato

10. L’Ultima Volta (feat. Massimo Pericolo)

11. La mia prigione

12. Toro Loco

13. Gli Amici Miei (feat. Lazza)

14. Medaglia

15. Il Seme Del Male

16. Cowboy (feat. Tedua)

17.Quello che non ho

“Quando mi avvicinai al rap italiano ero solo un ragazzino, pieno di conflitti interiori, di sogni, e di talento, anche se allora non lo sapevo ancora. I rapper che ascoltavo a quei tempi erano per me dei fratelli maggiori, chi più chi meno mi ha insegnato qualcosa, direttamente o no, nella musica e nella vita. Tra tutti però, Jake è quello che più mi motivò a provarci. Nonostante la mia ascesa, e il mio diventare ‘uno del giro’, ho sempre vissuto la sua musica da fan, anche dopo esserci conosciuti ed essere diventati molto amici. E da suo fan, oggi desideravo ascoltare un suo disco di quelli scritti con l’attitudine di strada, la stessa che mi ispirò diciassette anni fa. Mai avrei immaginato che lo avremmo scritto insieme.”

Queste le parole di Emis Killa. Prosegue Jake La Furia.

“La prima volta che vidi Emis Killa era piccolo, arrogante e lampadato. Ma aveva quel fuoco negli occhi che ti faceva capire che ce l’avrebbe fatta. Aveva fame. E talento. Col tempo è diventato un grande rapper, ed è diventato un grande amico, e questo è molto più difficile, ve lo assicuro. Ho sempre pensato che se un giorno qualcuno avesse raccolto la mia eredità, sarebbe stato lui. Non potevo immaginare che avremmo iniziato questo processo facendo un disco insieme.”

EMIS KILLA E JAKE LA FURIA – INSTORE TOUR

Emis Killa e Jake La Furia torneranno a incontrare i fans in 4 esclusivi appuntamenti instore che si terranno nei cinema.

Lunedì 21 settembre – Milano, The Space Cinema Odeon, Sala 2

Martedì 22 settembre – Torino, The Space Cinema, Sala 1

Mercoledì 23 settembre – Roma, The Space Cinema Moderno, Sala 3

Giovedì 24 settembre – Napoli, The Space Cinema, Sala 1

Punti vendita Feltrinelli in cui è possibile acquistare la copia fisica per prenotarsi all’instore:

La Feltrinelli Milano – Piazza Duomo

La Feltrinelli Torino – Piazza CLN

La Feltrinelli Roma – Galleria Alberto Sordi

La Feltrinelli Napoli – via Santa Caterina a Chiaia, 23 ang. Piazza Dei Martiri