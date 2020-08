Edoardo Bennato Imaginaction 2020

Edoardo Bennato indiscusso mattatore della seconda serata di IMAGinACTION 2020.

Il cantautore napoletano, reduce dall’ottimo riscontro del singolo La realtà non può essere questa, presentato anche in occasione del Primo Maggio televisivo (ne abbiamo parlato Qui), ha incantato il pubblico con un viaggio musicale in cui ha ripercorso una carriera ricca di soddisfazioni.

Gli spettatori nel Drive In allestito all’Aeroporto di Forlì hanno manifestato l’entusiasmo non facendo mai mancare il suono del clacson. Una inedita modalità di esprimere consenso in una insolita situazione come quella che stiamo vivendo in questa strana estate.

Edoardo Bennato è uno dei precursori del moderno videoclip. Già negli anni ’70, anche sfruttando le vicende narrate nei suoi concept album, creò con il suo team delle vere e proprie storie in musica.

Sul palco di IMAGinACTION 2020 l’artista ha anche celebrato i 40 anni dall’uscita dello storico album Sono Solo Canzonette. Un progetto discografico che ancora oggi sorprende per sonorità e messaggio. Un album innovativo che ha contribuito a cambiare la percezione della musica italiana.

Un energico viaggio artistico in cui contaminazioni e suggestioni sono il comune denominatore di una carriera musicalmente esemplare.

Il cantautore nei mesi scorsi ha pubblicato il libro Girogirotondo. Codex latitudinis e attualmente è al lavoro per completare il nuovo album di inediti che arriverà a 5 anni da Pronti a Salpare.

VIDEOINTERVISTA A EDOARDO BENNATO IMAGINACTION 2020