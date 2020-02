Diodato Fai Rumore. Diodato ha conquistato la 70° edizione del Festival di Sanremo riuscendo a imporsi davanti a Francesco Gabbani e ai Pinguini Tattici Nucleari, conquistando pubblico e critica (Qui la nostra analisi delle votazioni delle 5 serate del Festival).

Il cantautore nato ad Aosta e cresciuto a Taranto ha avuto il merito di non snaturare la propria essenza cantautorale e poetica, portando sul palco dell’Ariston un brano dolce, ben interpretato e che ha tutte le caratteristiche per essere considerato come un fulgido esempio della nuova canzone d’amore.

Per Diodato Fai Rumore rappresenterà anche l’esordio all’Eurovision Song Contest, in una finale che lo vedrà protagonista di una sfida non facile considerando i diversi generi che il mercato europeo porterà sul palco di Rotterdam, ma che di certo permetterà a un crescente numero di spettatori di conoscere quella nouvelle vague su cui la canzone d’amore made in Italy sta viaggiando.

Non per caso Fai Rumore dopo la vittoria al Festival è entrata in classifica anche a Malta, Slovenia, Belgio, Irlanda, Regno Unito, Germania, Svizzera, Cipro, Lussemburgo, Spagna, Francia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Olanda, Polonia, oltre che nel lontano Cile.

“Sento un grandissimo rumore dentro e forse mi ci vorrà un po’ per trasformarlo in parole.

Per ora posso dirvi solo Grazie, dal punto più profondo che conosco.”

Queste le parole che il cantautore ha postato sui social all’indomani del trionfo sul palco dell’Ariston.

Il 14 febbraio, inoltre, è il giorno dell’uscita dell’album Che Vita Meravigliosa, che arriva a quasi tre anni di distanza dal precedente (Qui la nostra recensione).

VIDEOINTERVISTA A DIODATO FAI RUMORE

Abbiamo incontrato Diodato a Milano nella sede della sua etichetta discografica.

Il brano di Diodato Fai Rumore ha messo d’accordo tutti. Oltre ad aver vinto il Festival di Sanremo ha ottenuto il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla che riunisce le testate radio, tv e web.