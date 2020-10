I De Sfroos a sorpresa sono tornati insieme e hanno ripubblicato Manicomi. Questa la notizia annunciata qualche settimana fa è stata accolta con entusiasmo dai fans storici della band e ha creato emozione e aspettativa anche nei supporter più giovani che hanno iniziato a seguire Davide Van De Sfroos solo successivamente (ne abbiamo parlato Qui).

Una reunion per nulla annunciata che arriva come l’Estate di San Martino, una brezza tiepida in un momento difficile per tutti e in cui anche la musica ha dovuto adeguarsi e fermarsi.

I De Sfroos sono stati un fenomeno sociale difficilmente spiegabile. Partiti senza ambizioni e con l’unico obiettivo di divertirsi hanno trovato nel Canton Ticino una forma di El Dorato musicale che li ha consacrati.

Un temporale che è esploso in mano a Davide, Alessandro, Matteo, Marcu, Nini e Lorenzo e che non hanno saputo gestire. Come diceva anni fa Luca Carboni Le Band si sciolgono e così è stato. Il solo Davide Van De Sfroos ha proseguito una carriera in crescendo che è esplosa con le vittorie al Premio Tenco, con gli ottimi piazzamenti in classifica e culminata con la partecipazione al Festival di Sanremo.

I fans più giovani ascoltavano canzoni come La Curiera, De Sfroos, Poor Italia, Anna apprezzando a fondo testi e melodie, ma spesso ignorando la storia umana che stava dietro a ogni brano. Una separazione che risale a poco meno di un quarto di secolo fa e una reunion che ha permesso di ritrovare Davide, Alessandro, Lorenzo e Didi in splendida forma.

Non si può negare qualche capello bianco di troppo e la pancetta che per alcuni è sempre più evidente, ma nelle varie presentazioni quello che è emerso è che i De Sfroos hanno ancora tanto da dire e da dare.

Manicomi è un album unico, irripetibile, senza tempo e immortale. Un disco che è diventato un cult e che ora viene ripubblicato in digitale, vinile e Cd con un suono che mette ancor più in risalto un lavoro eccellente sotto tutti i punti di vista.

I 4 cavalieri dell’andropausa (come si sono definiti anche sui social) sono stati protagonisti di una bella serata al Ride di Milano.

Ricordi, aneddoti e musica, in un evento in cui si è celebrato un tempo che non c’è più, senza dimenticare che certe sensazioni possono essere tali solo grazie alla musica.

I De Sfroos hanno annunciato anche che esistono degli inediti nel cassetto risalenti al periodo di Manicomi. Ci sarà la possibilità di ascoltarli? La speranza ora c’è ed è ampiamente giustificata.

VIDEOINTERVISTA AI DE SFROOS

Abbiamo incontrato Davide e Alessandro a Milano. Ecco la nostra videointervista.