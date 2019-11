E’ uscito il 22 ottobre per Rizzoli La Festa del Nulla, il romanzo d’esordio del cantautore Bugo.

Una storia ambientata negli anni ’90 in un piccolo comune del Piemonte, precisamente Cerano in Provincia di Novara, luogo in cui l’artista è nato e cresciuto.

“La festa del nulla è il desiderio di fuga che scaturisce dai sogni, a livello personale non meno che professionale. Anche adesso, a 46 anni, la nebbia è sempre lì. La fuga dalla nebbia è stata, e continua ad essere, una necessità vitale fortissima, un invito a non mollare. Per essere vitali non bisognerebbe mai perdere la tensione degli opposti sintetizzata proprio nel titolo del libro.”

Queste le parole che Bugo ha utilizzato per raccontare l’incipit che ha dato il via alla scrittura del romanzo.

“L’elemento personale mi è servito per legarmi a qualcosa di concreto essendo un cantautore e non uno scrittore. I luoghi, sono completamente reali ma io non sono Crisante, il protagonista, anche se mi chiamo Cristian. Il mio è un tributo alla provincia rispetto alla quale si nutre sempre un rapporto di amore-odio: la band protagonista del romanzo non a caso si chiama Provincia Bastarda. L’Italia è provincia e Cerano rappresenta il borgo di provincia in cui tutti ci riconosciamo.”

La Festa del nulla racconta la vita di Crisante, detto Cris giovane con il rock nel sangue, che ha rinunciato al calcio per dedicarsi alla musica e alla band, i Provincia Bastarda, che ha fondato insieme a Franca, Cabrini e Gheddafi.

La storia di una fuga e un’avventura on the road in cui lo sfondo è la storia d’amore con Barbara, la ragazza che oggi vive a Londra e che Cris crede di avere perso…

VIDEOINTERVISTA A BUGO

Abbiamo incontrato Bugo a Milano a margine della presentazione che l’artista ha tenuto nella Mescal House, spazio creato appositamente per la Milano Music Week.

BUGO

Negli ultimi anni Bugo si è fatto notare non solo per la sua musica, ma anche per certe dichiarazioni. Dopo aver chiuso con l’etichetta Carosello Records, fu molto critico nei confronti di tutto il mercato discografico (ne abbiamo parlato Qui). Nel 2018 l’artista ha pubblicato la raccolta RockBugo.

Lo scorso mese di maggio ha pubblicato il singolo Come Mi Pare (Qui il nostro articolo), una svolta decisa verso il pop che anticipa il nuovo album che vedrà la luce nel 2020.

Foto di Nino Saetti e dai Social di Bugo