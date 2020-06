E’ uscito il nuovo singolo di Biondo Bali e Dubai (Sony Music), che arriva a sei mesi di distanza da Tira (ne abbiamo parlato Qui).

Il nuovo singolo del giovane artista conosciuto tra il 2017 e il 2018 ad Amici è un brano dalle spiccate sonorità pop che per certi versi si differenza rispetto al passato dell’artista. Un inno alla libertà creativa senza paura di sentirsi rinchiusi in definizioni di generi troppo generiche.

Il 2020 per Biondo finora ha significato collaborazioni. Il giovane cantautore romano ha collaborato con Liner e Dandy con i singoli Vuoto e Offline (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

“Mi sono voluto confrontare con un brano decisamente estivo che aiutasse chiunque a ritornare alla normalità e alla spensieratezza di cui al momento c’è un gran bisogno.”

Bali e Dubai è stato scelto dal brand Fanta, di proprietà di Coca Cola Company, per far divertire ed emozionare i teenager durante l’estate. Il brano sarà la colonna sonora delle iniziative web per tutto il periodo estivo.

VIDEOINTERVISTA A BIONDO BALI E DUBAI

Abbiamo contattato Biondo via Skype per parlare del singolo Bali e Dubai, del periodo difficile che ci stiamo lasciando alle spalle e di cinema, visto che l’artista è nel cast del film E’ per il tuo bene con Marco Giallini e Vincenzo Salemme, che sarà disponibile su Amazon Prime in autunno.