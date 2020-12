E’ uscito il nuovo progetto discografico di Antonino Christmas, Ep natalizio in cui l’artista rivisita alcuni classici tradizionali con un tocco magico e originale (ne abbiamo parlato Qui).

Il disco, distribuito da Sony Music, è anticipato dai singoli O Holy Night e Have Yourself A Merry Little Christmas con Emma.

Antonino si è esibito in occasione del Concerto di Natale in Vaticano andato in onda su Canale 5 la sera della Vigilia e in replica il 25 dicembre alle 13.40.

“Una serata magica per stare più vicini, anche se distanti , e fare del bene.”

L’artista ha raccontato sui social il suo Natale.

“Ricordo le luci del mio albero di Natale, quello di quando ero bambino. Era magia, la stessa magia che ho sempre difeso e protetto nei miei occhi.”

Per lanciare il progetto Antonino ha pubblicato il videoclip di O Holy Night, girato in una suggestiva location.

“O Holy Night e’ Fuori Ora. Seduto in questo teatro vuoto, circondato da un silenzio nuovo e inaspettato, arriverò da voi, con la mia voce, tra le luci accese di questo Natale”

Questo è il mio regalo per Voi”

VIDEOINTERVISTA AD ANTONINO CHRISTMAS

Abbiamo contatto Antonino per una videointervista di presentazione del nuovo progetto Christmas, disco che rappresenta un sincero augurio di Buon Natale.