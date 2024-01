Videointervista ai Tropea sul nuovo album: amicizia, musica, ritiri “ricreativi” a Serole

Seròle è il primo disco dei Tropea, la band arrivata in finale ad X Factor 2022 ci racconta in una videointervista il lungo percorso di questo album svelando anche qualcosa sui prossimi live e qualche aneddoto sul loro processo creativo.

Serole è un paese nelle langhe piemontesi, questa località è stata non solo lo scenario delle registrazioni, ma anche una sorta di rifugio spirituale in cui i Tropea si sono ritirati periodicamente dal mondo esterno. Questo ambiente isolato ha fornito loro uno spazio protetto, permettendo la gestazione delle 10 tracce che compongono l’intero disco.

Cambiereste qualcosa del vostro percorso?

Lorenzo: Io penso che l’album è figo anche per aver partecipato ad X Factor, quindi non posso dire di voler cambiare qualcosa del passato. Io sono molto contento di come sono i Tropea oggi. (…)

Cosa dobbiamo aspettarci dai “live”?

Domenico: Stiamo preparando un live che possa attraversare tutto il nostro percorso con un focus ovviamente su Serole. Ci saranno molte sorprese e una la possiamo spoilerare, Pietro suonerà la chitarra quindi ci sarà una doppia chitarra…

Ecco tutte le date del tour…

TROPEA – SEROLE TOUR

2 febbraio 2024 | Napoli @ Auditorium Novecento

3 febbraio 2024 | Firenze @ Glue

15 febbraio 2024 | Torino @ Cap 10100

16 febbraio 2024 | Verona @ The Factory

17 febbraio 2024 | Pordenone @ Capitol

22 febbraio 2024 | Milano @ Santeria Toscana 31

23 febbraio 2024 | Roma @ Wishlist

24 febbraio 2024 | Bologna @ Covo Club

23 marzo 2024 | Lido Adriano (RA) @ Cisim

Tutta l’intervista completa qui: