Videointervista ai Tazenda: “Per noi questo disco rappresenta il futuro.”

E’ uscito il nuovo album dei Tazenda Antìstasis, il primo di inediti con la voce di Nicola Nite che nel 2013 ha sostituito Beppe Dettori. Antìstasis è il ventesimo disco del gruppo, che in più di trent’anni di carriera ed è stato anticipato dal singolo La Ricerca del Tempo Perduto.

“Pubblicare ‘Antìstasis’ è una vera liberazione. Tre anni di pre-produzioni, scelta brani, sessioni in studio iper tecnologiche, ma anche tutti in sala intorno ai grandi microfoni insieme per cantare all’antica. Divertimento e sofferenza: quando tutto fiorisce spontaneo è una vera goduria, la tua musica che nasce e cresce in modo florido. Quando qualcosa non ingrana, occorre ripartire con idee e creatività, pazienza e mestiere. Non è facile, ma è quello che sappiamo fare meglio: partorire musica. Le 12 canzoni sono venute fuori educate, pronte ad entrare in società. In certi momenti si sente per fortuna ancora la nostra adolescenza ribelle fatta di prog e di Beatles, a volte ruspante e a volte concreta. Ogni brano ha una sua storia. Chi nel testo che trasuda vita vissuta, chi nella melodia che risente influenze lontane.”

Un progetto in cui assume un’importanza notevole anche il titolo, che rappresenta il manifesto, la chiave di lettura.

“La parola ‘Antìstasis’ significa letteralmente Resistenza. L’abbiamo trasformata in un’altra lingua per evitare il significato politico. Non è una resistenza contro qualcosa, ma ognuno di noi può adattarla a sé stesso e dare una propria valenza. Dal 2012 non facevamo un disco di inediti. Ci siamo presi del tempo per riadattarci, ma non siamo rimasti con le mani in mano. Per noi questo disco rappresenta il futuro.”

In Antìstasis, il disco in assoluto più ‘italiano’ della storia della band sarda, ci sono elementi che permettono all’album di guardare avanti, ma anche altri in cui si riconosce la volontà di essere ben saldi verso la tradizione.

“L’elemento è sempre uno, la musica che ha la capacità di evolversi. Questo è il nostro ventesimo album e per prima cosa abbiamo pensato di divertirci. La caratteristica dei Tazenda è quella di mescolare la tradizione con il rock più assoluto. Nel disco spaziamo a più svariati generi. Dal pop alla disco music. Volevamo mantenere una certa tradizione e non è stato facile. Abbiamo fatto un enorme lavoro per equilibrare il tutto. I Tazenda sono famosi per quello che cantano. La musica, la melodia prevalgono rispetto ai testi.”

Questa la tracklist di Antìstasis.

Coro

La ricerca del tempo perduto

Ammajos

Splenda

A nos bier

Essere magnifico (feat. Black Soul Gospel Choir)

Dolore dolcissimo

Tempesta mistica

Dentro le parole

Innos (feat. Bertas)

Oro e cristallo (feat. Matteo Desole)

A nos bier (alternative version re-produced by jxmmyvis)

VIDEOINTERVISTA AI TAZENDA ANTÌSTASIS

Antìstasis è stato presentato in un esclusivo evento in live streaming condotto da Mario Luzzato Fegiz e che si è svolto venerdì 26 marzo in diretta dall’ex Carcere di San Sebastiano a Sassari. Uno show emozionante trasmesso dai social della band, ma anche in televisione in Sardegna dall’emittente Sa Radiolina sul canale 601 del digitale terrestre.

