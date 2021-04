Videointervista ai Selton: “Benvenuti per noi è un messaggio di incoraggiamento all’incontro”

Il 16 aprile è il giorno dell’uscita del nuovo album dei Selton Benvenuti, che arriva a quattro anni dal precedente Manifesto Tropicale.

“Un salto altissimo, un viaggio lunghissimo. Una notizia che volevamo darvi da tanto tempo, perché dentro troverete 2 anni di lavoro, di viaggi, di storie e collaborazioni. Benvenuti per noi è avere il coraggio di accettare l’evoluzione delle cose. In un momento di incertezza, dove la verità̀ sembra essere sempre circondata di dubbi, ideali conservatori tornano di moda e parole come ‘tradizione’ e ‘identità’ diventano una specie di scudo per non vedere l’altro, dimenticando che questi sono concetti in costante cambiamento. Oggi sembra che la conoscenza abbia lo stesso valore dell’ignoranza ma pensare criticamente, agire eticamente, essere tolleranti richiede sforzo. Dobbiamo trovare il modo di farlo anche se viviamo in una società priva di tempo, vittima di una bulimia di informazioni, spesso chiusa in sé stessa. Quando abbiamo paura del diverso, separare sembra più facile di unire. ‘Benvenuti’ vuole unire mondi diversi, perché per noi l’arte è l’antidoto alla barbarie. Che la sensibilità̀ superi la chiusura, che la tolleranza vinca il pregiudizio e l’empatia vinca l’indifferenza. Non esiste incontro se l’apertura non è reciproca, che il Benvenuto sia dato da chi riceve, ma anche da chi arriva. Benvenuti!”

11 tracce, per la prima volta tutte in italiano, in cui musicalmente la contaminazione è il filo conduttore più importante. Un progetto che arriva dopo l’annuncio della sit-com di Deejay Tv in 6 puntate Benvenuti a Casa Mia, realizzata con Francesco Mandelli e con ospiti d’eccezione: Myss Keta, Nicola Savino, Alberto dello Stato Sociale, Federico Russo, Margherita Vicario, Dente, Rodrigo D’Erasmo.

“Benvenuti per noi è un messaggio di incoraggiamento all’incontro. Hornborg parlava della nostra oscillazione tra la nostalgia di appartenere a qualcosa che vada oltre al limite dell’individuo e la paura di perdere la nostra identità. Spesso quello che si perde quando succede l’incontro è parte naturale del nostro viaggio in questo pianeta. Non vogliamo avere paura di quello che perdiamo, ma vogliamo cantare per celebrare quello che di nuovo nascerà.”

Questo il messaggio postato dalla band sui social.

VIDEOINTERVISTA AI SELTON BENVENUTI

Benvenuti è disponibile anche in una speciale versione vinile, che contiene una bonus track e sorprese tra una traccia e l’altra. In vendita anche uno speciale zerbino personalizzato!

BENVENUTI – TRACKLIST

Ecco la tracklist.

1. Benvenuti (prod. Guilherme Kastrup)

2. Sigaretta in mano a Dio (prod. Ceri Wax, Tommaso Colliva)

3. Karma Sutra con Margherita Vicario (prod. Ceri Wax, Tommaso Colliva)

4. Vieni a dormire da me (prod. Tommaso Colliva)

5. I piatti (prod. Tommaso Colliva)

6. Intermission : panorama (prod. Selton)

7. Campari di musica (prod. Tommaso Colliva)

8. Pasolini (prod. Stabber)

9. Fammi Scrollare feat. Emicida, Willie Peyote (prod. Guilherme Kastrup)

10. Estate feat. Priestess (prod. Guilherme Kastrup)

11. Temporeggio (prod. Tommaso Colliva)

12. Vieni a dormire da me / Chorinho Version (prod. Guilherme Kastrup)

Foto di Giulia Rusco