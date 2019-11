Uscirà venerdì 8 novembre per Sony Music / Rca La Bella Musica, il nuovo album di Vegas Jones.

In questo progetto si può notare fin dalla prima nota una positività nel messaggio, una sorta di serenità ritrovata e una consapevolezza dovuta a una maturazione personale e artistica.

La Bella Musica, 14 tracce in cui è presente un solo featuring, è stato presentato a Milano nella sede della nuova etichetta discografica dell’artista.

Queste le sue parole:

“Io sono Vegas Jones. Questo è il primo progetto ufficiale per Sony Music. Mi sono chiuso in studio per un intero anno per lavorare a questo disco. Non solo io, ma anche i miei vocal coach e i producer. Sono soddisfatto perchè questo è uno dei prodotti più freschi che sia mai approdato in Italia.”

Durante la presentazione non sono mancati riferimenti alla vita personale e qualche frecciata alla scena attuale:

“Questa è la mia vita. Io sono un ragazzo di periferia che non aveva niente e oggi sono qua davanti a tutti voi. Facendo musica esprimo la mia vita come se fosse un diario. Non sono cambiato rispetto a Bellaria, ma sono semplicemente evoluto. In Bellaria c’era un Vegas un po’ meno maturo. La Bella Musica è sempre Vegas che racconta la sua storia avendola metabolizzata un po’ meglio. Questo capitolo della mia vita parla abbastanza chiaro. La musica va ascoltata e non solo vista, anche se ci si sta abituando troppo a questa nuova tendenza. Io sono un musicista e per prima cosa vorrei che la gente si accorga di me con la mia musica. Il resto è una conseguenza. L’obiettivo? E’ avere tanta gente nei live che viene a sentirmi perché crede in quello che dico.”

Un riferimento importante è legato al titolo e all’incipit che ha portato alla produzione:

“E’ un disco molto personale. Per la maggior parte delle tracce è un bisogno mio di esprimermi. La bella musica… è un titolo che è un ragionamento personale, spontaneo. Suonava bene anche solo a pronunciarlo. Il rap non è un male, è musica, anche impegnata. Può piacere o non piacere, ma l’intenzione e il messaggio ci sono. Nel rap si parla di qualcosa, almeno nel mio caso. L’importante è che d’ora in poi si possa affrontare il rap per quello che è, cioè musica!”

Per la produzione dell’album Vegas Jones si è avvalso dei suoi collaboratori storici come Boston George, Joe Vain, Kid Caesar e Andry The Hitmaker, ai quali si sono aggiunti Merk & Kremont che hanno lavorato sul brano Follia del Mattino.

VIDEOINTERVISTA A VEGAS JONES

A margine della presentazione dell’album La Bella Musica abbiamo incontrato Vegas Jones. Ecco la nostra videointervista.

LA BELLA MUSICA – TRACKLIST

La Bella Musica contiene 13 tracce che segnano un confine importante, ma non rinnegano il lavoro fatto precedente (Qui la videointervista di presentazione di Bellaria).

L’album è semplicemente un’evoluzione, una crescita e la scelta di Puertosol come singolo (Qui il nostro articolo) è il giusto ponte tra passato e presente.

Ecco la tracklist:

01. Dm (prod. Boston George & Joe Vain)

02. Crème De La Crème (prod. Boston George & Joe Vain)

03. Presidenziale feat Fabri Fibra (prod. Boston George & Joe Vain)

04. Se Piove Grandina (prod. Boston George & Joe Vain)

05. Follia Del Mattino (prod. Merk & Kremont, Boston George & Joe Vain)

06. Solido (prod. Boston George & Joe Vain)

07. Today (prod. Boston George & Joe Vain)

08. Palma & Cemento (prod. Kid Caesar & Boston Geroge & Joe Vain)

09. Penthouse (prod. Boston George & Joe Vain)

10. Baby Girl (prod. Andry The Hitmaker)

11. Settebello (prod. Boston George & Joe Vain)

12. Supercar (prod. Andry The Hitmaker)

13. La Bella Musica (prod. Boston George & Joe Vain)

14. Puertosol (prod. Boston George)

LA BELLA MUSICA – CALENDARIO INSTORE

Il giorno dell’uscita di La Bella Musica Vegas Jones partirà per una lunga serie di date instore (Ne abbiamo parlato Qui). Eccole:

8.11 Varese – Varese Dischi, Galleria Manzoni 3 – Ore 14:30

8.11 Monza – Feltrinelli, Via Italia 41 – Ore 18:30

9.11 Milano – Mondadori Megastore Duomo, Piazza Duomo 1 – Ore 14:30

9.11 Como – Frigerio Dischi, Via Giuseppe Garibaldi 38 – Ore 18:30

10.11 Padova – Mondadori Bookstore, Piazza Dell’insurrezione 3 – Ore 14:00

10.11 Mestre – Feltrinelli C/O Cc Le Barche, Piazza Xviii Ottobre 1 – Ore18:00

11.11 Roma – Discoteca Laziale, Via Mamiani 62a – Ore 15:00

11.11 Frosinone – Mondadori Bookstore, Via Aldo Moro 223 – Ore18:30

12.11 Senigallia – Mondadori Bookstore, Corso 2 Giugno 31 – Ore 15:00

12.11 Pescara – Feltrinelli, Via Trento – Ore 18:30

13.11 Napoli – Feltrinelli, Piazza G. Garibaldi – Ore 15:00

13.11 Salerno – Feltrinelli C/O Cc Maximall, Via A. Pacinotti Pontecagnano Faiano-Ore 18:30

14.11 Cagliari – Mondadori Bookstore, Via Roma 63/65 – Ore 15:00

15.11 Bari – Feltrinelli, Via Melo 119 – Ore 15:00

15.11 Lecce – Feltrinelli, Via Templari – Ore 18:00

16.11 Bologna – Semm Music Store &More, Via G. Oberdan 24f – Ore 19:00

18.11 Palermo – Feltrinelli, Via Cavour 133 – Ore 17:00

19.11 Messina – Feltrinelli, Via Ghibellina 32 – Ore 15:00

19.11 Catania – Feltrinelli, Via Etnea 283 – Ore 18:30

20.11 Firenze – Galleria Del Disco, Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – Ore15:00

20.11 Lucca – Sky Stone &Songs, Piazza Napoleone 22 – Ore 18:30

21.11 Genova – Feltrinelli, Via Ceccardi 18r – Ore 14:30

21.11 Torino – Mondadori Bookstore, Via Monte Pietà 2 – Ore 17:30