Videointervista a Sergio Caputo per i 40 anni di “Un Sabato Italiano”. Dal lavoro con la Caselli a quel brano scritto per Celentano

Videointervista a Sergio Caputo a cura di Fabio Fiume.

Ci sono delle canzoni che sono dei veri e propri simboli del periodo in cui sono uscite. Ci sono poi delle canzoni che da quel periodo di cui sono state simbolo, riescono a cavalcare anche i periodi successivi e ad arrivare indenni decenni dopo.

E’ il caso di Un Sabato Italiano, successo di grandi proporzioni scritto ed inciso da Sergio Caputo, che proprio il prossimo Aprile festeggerà ben 40 anni di vita.

E Sergio ha deciso di festeggiare non solo la canzone, ma anche tutto l’album a cui il pezzo dava il titolo, portandolo in tour teatrale che toccherà per il momento le tre metropoli maggiori del paese, Roma, Milano e Napoli, e che si arricchirà di altre date in via di definizione.

Per l’occasione l’ho raggiunto per questa videointervista esclusiva in cui ci ha raccontato tutte le curiosità di una carriera che ha saputo spaziare in veri generi musicali, dal pop allo swing, dal rock al folk, dal jazz alla bossa, fra grandi successi, le partecipazioni a Sanremo ( solo tre per dire il vero ) , il suo lavoro con Caterina Caselli e quel brano scritto per Celentano che segno una nuova vita artistica per il molleggiato.

Tutto questo lo potete sentire raccontato dalla sua voce.

Video intervista a Sergio Caputo