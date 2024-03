Videointervista a Selmi “La musica è la mia scatola d’intimità”

Abbiamo incontrato Selmi per un’intervista nella sua nuova casa discografica Asian Fake a Milano, dopo X Factor il cantautore si sta concentrando sempre di più sui suoi progetti musicali con passione e dedizione, trovata una “casa”, Asian Fake, e una distribuzione, ADA, mette in campo tutte le sue capacità per continuare il suo percorso nella musica.

Perdiamoci nell’attimo è il suo primo EP che lascia intravedere le potenzialità del cantautore che veste cinque abiti musicali diversi consapevole che questo è il suo biglietto da visita. Ci conquista il suo modo calmo di raccontarsi e raccontare i suoi progetti, tenendo bene a mente che il suo percorso è lungo e che dovrà impegnarsi tanto per emergere. I presupposti comunque sono ottimi. Dopo aver aperto il concerto di Gazelle a Milano, fresco di emozioni di un palco importante ci racconta da dove nascono le sue canzoni e cosa sta progettando per il suo futuro.

Da dove nascono le canzoni del cantautore?

“Mi sveglio, sento qualcosa che sia amore, odio, rabbia e scrivo, non una storia da raccontare ma ho un sentimento da esprimere”

E sul suo percorso…

“Dopo X Factor sento di avere più consapevolezza, è stato un passaggio che mi ha permesso di essere dove sono adesso. Con questo EP mi presento, questa è la mia musica”

vIDEOINTERVISTA A selmi

Selmi LIVE

7 APRILE 2024 – ROMA – ALCAZAR

11 APRILE 2024 – MILANO – CIRCOLO BIKO

Info biglietti su DICE al seguente link: https://dice.fm/artist/selmi-7ngg7