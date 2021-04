Videointervista a Random: “Colui che crede in se stesso vive coi piedi fortemente poggiati sulle nuvole”

E’ uscito il nuovo album di Random Nuvole, che arriva a un mese dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo Torno a Te. Il progetto, (Visory Records – under exclusive license to Believe) è disponibile in vinile, CD e su tutte le piattaforme digitali.

Prodotto interamente da Zenit, ad eccezione di una traccia a cui ha lavorato Junior K, Nuvole si snoda in 12 tracce in cui il giovane artista mette in risalto anche alcuni lati che il suo pubblico ancora non conosceva. Tra gli ospiti del disco spiccano Guè Pequeno, Etnico, Carl Brave e Samurai Jay.

Nuvole è un album in cui si avverte una forte evoluzione artistica e personale rispetto al precedente Ep Montagne Russe e in cui il giovane artista si pone al suo pubblico senza filtri e senza paura.

“Ho scelto il nome ‘Nuvole’ perché ha due significati importanti: prima di tutto le nuvole tendono a prendere la forma che più ci piace; e poi le nuvole sono in un certo senso una ‘barriera superabile’, una specie di intralcio tra noi e il sole, proprio come accade tra gli obiettivi che vogliamo raggiungere e gli ostacoli che risiedono nelle nostre menti. La verità è che il sole è sempre lì, anche se a volte ci appare oscurato.”

Così Random spiega Nuvole, che dovrebbe essere presentato dal vivo in due date esclusive organizzate da Vivo Concerti e previste il 20 novembre all’Atlantico Live di Roma e il 28 al Fabrique di Milano.

Questa la tracklist.

1. Torno A Te

2. Sole Quando Piove (Feat. Gio Evan)

3. Limiti

4. (LA Musica Dentro) La Musica Fuori

5. Quello Che Mi Serve

6. Vacci Piano (Feat. Guè Pequeno)

7. Altrove

8. Cielo Nero (Feat. Carl Brave E Samurai Jay)

9. Pugnali

10. Vogliono Essere (Feat. Etnico)

11. Ke Vuoi?

12. Ami Ma…

VIDEOINTERVISTA A RANDOM NUVOLE

Foto di Cosimo Buccolieri