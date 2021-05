Videointervista a Raffaele Renda: “Sin da bambino non ho mai avuto dubbi che fosse questa la strada da percorrere”

Dopo aver pubblicato Focu Meo e al termine di un’avventura meravigliosa, è ora uscito il nuovo singolo di Raffaele Renda Il Sole Alle Finestre (Isola degli Artisti).

Per il giovane artista calabrese l’esperienza di Amici di Maria De Filippi ha rappresentato un riscatto, dopo aver partecipato alla prima edizione di Sanremo Young, quando si classificò al secondo posto.

Un percorso tortuoso, ma positivo che Raffaele ha affrontato con coraggio sperimentandosi anche nella ricerca di nuove sfumature musicali.

“Eccomi qui dopo il viaggio più bello della mia vita! È proprio così che immagino il mio futuro: svegliarmi con la musica e andare a dormire con il sorriso di chi fa il lavoro più bello del Mondo. Sin da bambino non ho mai avuto dubbi che fosse questa la strada da percorrere e continuerò a farlo ovunque essa mi porti per sempre. Questo è solo l’inizio di un sogno più grande di me, d’altronde non mi sono mai piaciute le cose facili. Ringrazio Amici per aver reso possibile tutto questo, Arisa per la persona che sei e per aver creduto in me sin da subito ti voglio bene. Ma il ringraziamento più grande va a tutti voi per l’immenso calore che mi trasmettete, non ho parole per descrivere quanto io sia felice per questo. SIETE FORTISSIMI! Io c’ho il piccante dentro quello del Meridione.”

Un messaggio molto chiaro che conferma che Raffaele Renda ha le idee molto chiare, anche riguardo il nuovo singolo.

“Il sole alle finestre è un pezzo fondamentale per me. Mi ricorda di sfruttare tutto quello che non va per diventare più forte, di non aver paura delle debolezze perché c’è sempre un giorno nuovo per ricominciare nel migliore dei modi. È un canto liberatorio.”

Un brano che è uno sfogo a cuore aperto, un testo sincero rafforzato dalle sonorità urban pop armonicamente vincenti e dalla voce brillante del suo autore. Una canzone che disegna uno squarcio di luce in quel vicolo cieco.

VIDEOINTERVISTA A RAFFAELE RENDA IL SOLE ALLE FINESTRE

Abbiamo contattato Raffaele Renda per una videointervista in cui ha ripercorso il cammino di Amici, ma non solo.