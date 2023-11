Videointervista a Peter White: “Acqua e Zucchero è un disco spontaneo ed eterogeneo”

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 27 ottobre, “Acqua e Zucchero” è il nuovo album di Peter White, che ci propone una miscela musicale autentica, genuina ed efficace nella sua semplicità per raccontare ideali, emozioni e sentimenti contrastanti, che rivelano un quadro temporale e spaziale dell’esistenza del cantautore romano.

“Io ho preparato Acqua e Zucchero: chi vuole, ma soprattutto chi ne ha bisogno per recuperare un po’ le forze, può bere”.

Scritti tra Roma, Milano e Bassano del Grappa, i quattordici brani che compongono la tracklist di “Acqua e Zucchero” si mescolano tra loro proprio come fanno le molecole dell’acqua con quelle dello zucchero, dando vita a un disco ibrido ed eterogeneo, con tanti produttori, musicisti e sonorità.

“Acqua e Zucchero”, Videointervista a Peter White

Il 27 ottobre è uscito il tuo terzo album in studio, “Acqua e Zucchero”: una medicina naturale per recuperare le forze, un po’ come la musica. Ci racconti perché hai scelto di chiamarlo proprio così?

Da sempre l’acqua e zucchero è un elisir che rigenera e per me questo disco è stato rigenerante, un sorso d’acqua in un periodo particolare della mia vita. Sentivo l’esigenza di ritornare ad avere un contatto più intimo e radicato con la mia musica. E “Acqua e Zucchero” è proprio questo: un disco spontaneo ed eterogeneo.

Il tuo manager ha definito “Radio” la “tipica canzone di Peter White”. Se avessi a disposizione soltanto tre aggettivi, come la descriveresti?

Una tipica canzone di Peter White è spontanea, romantica, intensa e intima.

Oggi nella tua vita che ruolo ha la musica?

La musica ha un ruolo fondamentale. Io, da sempre, amo la scrittura. La musica è il ponte con cui riesco ad esprimere la mia scrittura. Quindi, è sicuramente un sostegno senza il quale non potrei esprimermi appieno.

Da quando è uscito il disco, sto scrivendo meno. È una cosa che non mi capitava da ormai cinque anni e sono felice di questo, perché secondo me è necessario prendersi dei momenti di pausa per ricaricarsi e capire realmente cosa vale la pena scrivere.

ACQUA E ZUCCHERO: LA TRACKLIST

Momento esatto Dall’altra parte del mondo Qualcosa in mezzo ai denti feat Galeffi Radio Karaoke Baricentro feat chiamamifaro Lunatica Foto mosse Canzone blu Mercoledì, 2017 Segni zodiacali feat Gemello Trattami come vuoi Non smettere mai Prendi le cose che fai

ACQUA E ZUCCHERO LIVE TOUR: LE DATE