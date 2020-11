Quella appena trascorsa è stata una settimana davvero eccezionale e indimenticabile per Olivia XX, giovane cantautrice originaria della provincia di Viterbo.

Giovedì 5 novembre è uscito il suo nuovo singolo Leggera e il giorno successivo il pubblico ha potuto scoprire il brano Solo una figlia, intenso pezzo inserito nel nuovo album di Fiorella Mannoia Padroni di Niente.

Leggera, come molti dei brani della cantautrice, è un brano delicato, intimo e personale e anticipa il nuovo album di Olivia XX che vedrà la luce nei prossimi mesi. Il disco comprenderà anche i due singoli già usciti, Non ho non so e Sottovoce, disponibili già in tutti i digital store.

“Ho scritto Leggera in un momento in cui avevo qualche problema di comprensione con l’amore. Volevo mandare una storia come dicevo io ma non ci andava e questo mi faceva uscire fuori di testa. Una sera lui mi disse – Non ti capisco, sei così leggera a volte e poi ti basta un niente e all’improvviso porti tutto a terra – Il giorno dopo ero al supermercato, leggevo qualcosa su un pacco di biscotti che parlava di leggerezza, ho posato i biscotti e sono corsa a casa a scrivere. La canzone è nata in mezz’ora.”

Queste le parole di Olivia XX per descrivere Leggera, brano prodotto dal compositore, producer e arrangiatore Vittorio Giannelli, attualmente attivo nel campo delle colonne sonore cinematografiche.

VIDEOINTERVISTA A OLIVIA XX

Abbiamo contattato Olivia XX, il cui vero nome è Arianna Silveri, via Skype per una videointervista di presentazione del singolo Leggera e di Solo una figlia.