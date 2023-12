Videointervista a Napoleone: uno che ci ricorda che di bella musica se ne produce ancora

Intervista video a Napoleone a cura di Fabio Fiume.

La musica di oggi è tutta uno schifo, tutta fatta al computer? Si, ma non del tutto.

C’è infatti anche fra le nuove generazioni chi preferisce partire ancora dalle cantine, strumenti da montare e tanta artigianalità, per un risultato che sin dalle prime note ti dona calore.

Lui è Davide Napoleone, in arte semplicemente Napoleone ed arriva dalla provincia di Salerno, esattamente la meravigliosa Paestum e si era già fatto conoscere nell’ambiente come autore per alcune delle giovani voci della nostra musica, da Michele Bravi a Gaia, passando per i Booda,

Poi la pandemia ci mette il suo ed il nostro autore decide di pubblicare delle cose per conto suo sul web. Quelle cose funzionano e strappano l’attenzione di Pierpaolo Peroni, noto Producer, che proprio via social decide di contattare il nostro.

Comincia un bel lavoro fatto di tempi concessi, scrittura, pubblicazioni di singoli ma senza quella fretta ossessiva che deve andare per forza bene altrimenti ciao e a casa.

Così ben tre anni dopo Napoleone è pronto con il suo primo album, “Va E Torna” , titolo quanto mai veritiero delle sue canzoni, che partono per lunghi viaggi musicali per poi tornare alle radici della musica partenopea.

Perché se anche lui napoletano proprio non è, ha raccolto le basi, gli amori musicali della sua vita proprio da quel neapolitan power di primissimi anni 80, che ancora oggi è storia della musica italiana, con un re conclamato, Pino Daniele, ed una serie di feudatari che sono i Tullio De Piscopo, i Tony Esposito, gli Enzo Avitabile, gli Alan Sorrenti, le Terese De Sio e persino qualcosa che napoletano proprio non era, tipo Sergio Caputo.

Tutto questo convive in un album d’esordio bellissimo, che vi consiglio vivamente e , se non vi bastasse il consiglio, allora ascoltate davanti alla nostra telecamera stesso Davide raccontarcelo. Sono sicuro che saprà essere più esaustivo di me.

Ecco a voi Napoleone.

Intervista video a napoleone

TOUR

Al via dal 14 dicembre il “ROMANTICO CLUB – Tour 2023/2024”, il nuovo tour di Napoleone nei principali club italiani. Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti: