Videointervista a Maninni: “Spesso ci dimentichiamo della potenza di un abbraccio”

A poco più di un mese dalla sua partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, abbiamo incontrato Maninni, che ci ha parlato del suo nuovo album di inediti, “Spettacolare“, ma anche dei firmacopie, della potenza di un abbraccio e dello Spettacolare Tour 2024, che lo vedrà impegnato sia quest’estate che in autunno, quando si esibirà nei principali club della nostra penisola.

“Che periodo incredibile che sto vivendo, sempre in movimento. La cosa più bella è che, tra un aereo e un treno, sto scrivendo nuove cose, buttando giù nuove idee, nuova musica. Sono felice che questa canzone, questo disco, stia arrivando lentamente ad ognuno di voi.

Voglio ringraziarvi per tutto quello che mi scrivete ogni giorno e per aver dedicato il vostro tempo a questo disco e a me. Le canzoni hanno bisogno di tempo e noi di tempo ne abbiamo”.

“SPETTACOLARE”, VIDEOINTERVISTA A MANINNI

SPETTACOLARE TOUR 2024: LE DATE

In attesa di scoprire le date estive dello Spettacolare Tour 2024, di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour nei club:

4 Ottobre – MOLFETTA , Eremo Club

, Eremo Club 9 Ottobre – ROMA , Largo Venue

, Largo Venue 16 Ottobre – TORINO , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 22 Ottobre – MILANO, Santeria Toscana 31

Foto di copertina a cura di Jessica De Maio