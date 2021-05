Videointervista a Maggio: “Indagare sul tempo è una cosa che probabilmente a un certo punto mi peserà”

E’ uscito lo scorso 7 maggio per Asian Fake e Sony Music Italy Nel Mentre (Lato A), il primo album ufficiale di Maggio. Un disco nato durante il lockdown e che si può definire come una intima riflessione sul tempo che passa.

“‘Nel mentre’ è un’indagine intima su ciò che ho voluto analizzare in questo anno trascorso. Addentrarsi sotto più punti di vista (sonori o mentali), in quello che ho ritrovato nella quotidianità e intorno ad essa, osservare i cambiamenti e le conseguenze di un periodo che come tutti, porta e toglie cose per poi lasciare spazio ad altro, ancora e ancora. Io ho voluto provare a mettere in ordine i pezzi per capire: com’è che si resta a galla prima, com’è che si cresce poi.”