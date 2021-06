Videointervista a Jack Savoretti: “’Musica Leggerissima’ è un ottimo esempio di ‘Europiana’”

Jack Savoretti Europiana

Sono passati due anni da Singing to strangers, il disco di Jack Savoretti che ha esordito in vetta alle classifiche di vendita inglesi. Ora è la volta di Europiana, un progetto profondamente differente in cui il cantautore analizza il rapporto tra la musica europea e quella americana e le influenze che quest’ultima ha portato nel Vecchio Continente. Un progetto ambizioso e musicalmente tutto da ascoltare!

Il nuovo progetto (EMI Records / Polydor X Universal Music) sarà disponibile a partire da venerdì 25 giugno ed è stato anticipato dal singolo Who’s Hurting Who feat. Nile Rodgers.

Europiana è un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage ma allo stesso tempo moderno.

Il titolo è infatti utilizzato dall’artista proprio per racchiudere e raccontare l’eleganza e lo stile romantico europeo, in particolare quello di Italia e Francia degli anni ’60/’70.

Le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che il nuovo album di Jack Savoretti, unico nel suo genere, porta con sé. Nostalgico ma attuale, non si limita infatti a raccontare le esperienze dell’artista, ma si arricchisce di altri personaggi e di concetti più ampi, di cui l’artista si fa portavoce.

Europiana ha preso vita nella casa dell’artista, in cui lui e la sua band si sono riuniti per scrivere l’album, trasformando il salotto in uno studio di registrazione e racchiudendo un sentimento genuino di condivisione e complicità.

Centrale all’interno dei testi è l’elemento della famiglia e del suo valore, riscoperto una volta in più da Jack Savoretti nel periodo di pausa dopo i due anni più intensi della sua carriera.

Un concetto che l’ascoltatore può ritrovare nella decisione di far registrare i cori di ben tre brani alla moglie e ai figli, che hanno preso così attivamente parte all’album, arrangiato dal violinista e grande amico Phil Granell. La produzione è stata affidata al celebre produttore Cam Blackwood, che aveva già lavorato alla realizzazione di Singing to Strangers.

Dopo Singing to strangers, che aveva già segnato una linea di demarcazione nel suo percorso artistico, Jack Savoretti torna con un progetto in cui la voglia di sperimentare e divertirsi con la sua band di sempre si sentono in ciascuna traccia. Una nuova consapevolezza già acquisita con lo scorso album e che viene qui riconfermata, una maturità che lascia però spazio alla curiosità: con Europiana l’artista ripercorre le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, ma reinterpretandole in chiave moderna e personale.

Questa la tracklist.

1. I Remember Us

2. Secret Life

3. Who’s Hurting Who

4. When You’re Lonely

5. More Than Ever

6. Too Much History

7. Dancing in The Living Room

8. Each and Every Moment

9. The Way You Said Goodbye

10. Calling Me Back To You

11. War of Words

VIDEOINTERVISTA A JACK SAVORETTI EUROPIANA

Abbiamo contattato Jack Savoretti per una videointervista di presentazione del nuovo progetto Europiana.