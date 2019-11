Sono passate poco più di due settimane dall’uscita di Mai, il nuovo singolo che vede collaborare Giaime con Lele Blade e Fred De Palma.

L’uscita di questo nuovo brano è il pretesto per una videointervista che ha visto protagonista il rapper milanese che il grande pubblico conobbe qualche anno fa al Coca Cola Summer Festival (Qui il nostro articolo).

Mai, prodotta da Andry The Hitmaker, riprende il refrain di Vamos a Bailar, il singolo di Paola e Chiara che dominò le classifiche nell’estate del 2000 (Qui il nostro articolo).

In Mai, brano che non è un reggaeton anche se il sound strizza l’occhio a quel mondo, non ci sono le due sorelle Iezzi, ma un cameo di Roshelle che canta nell’intro del brano.

Il nuovo singolo nasce da un’idea precisa, ovvero la volontà di riprendere ciò che è stato fatto in Sudamerica con il brano China.

In quel caso Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin hanno ripreso la hit del 2000 di Shaggy It’s wasn’t me e l’hanno reinterpretata in chiave reggaeton.

VIDEOINTERVISTA A GIAIME

Abbiamo incontrato Giaime a Milano, nella sede della sua etichetta discografica, in una fredda e piovosa giornata autunnale.

Ecco la nostra videointervista.

GIAIME LIVE

Ha preso il via il 9 novembre da Piacenza il tour nei club di Giaime che ha già toccato anche Foggia, Bologna e Sestri Levante. Ecco le prossime date:

24.11 Kontini – San Benedetto (AP)

30.11 Viclub – Vicenza (VI)

29.11 Luna Rossa disco club – Bosco Marengo (AL)

7.12 Club to groove – Riazzino (Svizzera)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto dai Social di Giaime