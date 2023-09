Videointervista a Federica Abbate: “Oggi sono più matura, fiera e consapevole”

Anticipato dai singoli “Canzoni per gli altri” feat Elisa, “Doppio nodo” feat Emis Killa e Fred De Palma e “La pioggia prima di cadere” feat Mr Rain, “Canzoni per gli altri” è il primo songwriter album di Federica Abbate, in uscita venerdì 22 settembre per Carosello Records / Epic.

“Ho sentito l’esigenza di far fare pace alla Federica autrice con la Federica cantautrice. Tutti mi hanno sempre detto: ‘Tu non puoi scrivere canzoni per te stessa, perché scrivi già canzoni per gli altri. E allora mi sono detta: ‘Perfetto, il mio primo album si chiamerà Canzoni per gli altri’“, ha raccontato la Abbate durante un incontro con la stampa.

Poi, ha aggiunto: “L’autore è tendenzialmente un professionista molto legato alla forma della canzone e al suo delivery. Io, invece, avevo bisogno di una maggiore libertà, di uscire un po’ fuori dalle righe, senza dover per forza filtrare il mio sentire per adattarlo a quello di altri. Nasce così questo songwriter album, la cui protagonista non sono solo io, ma anche e soprattutto la mia penna“.

“Canzoni per gli altri”, Videointervista a Federica Abbate

Come stai vivendo questi giorni che precedono la pubblicazione del tuo primo album di inediti, “Canzoni per gli altri“?

Finalmente ho l’occasione di presentare una Federica che non è solamente una penna, ma anche una voce. Rispetto al mio primo EP, “In foto vengo male“, adesso c’è una Federica più matura, fiera e consapevole, anche dei suoi difetti.

Oltre a te, nella copertina di “Canzoni per gli altri” ci sono 9 persone. Ognuna di loro ha un legame speciale con una delle tracce dell’album?

Sì, ogni persona rappresenta una delle canzoni contenute nel disco. Partendo dal ragazzo con in mano una rosa e procedendo in senso orario troviamo: “Tra una canzone e l’altra“, “Doppio nodo“, “Sogni prima di dormire“, “Canzoni per gli altri“, “Scrivimi con la tua voce“, “A capo il mondo“, “Grandine” e “La pioggia prima di cadere“.

Questo album mette in luce la tua capacità di trovare un punto di contatto con l’artista che hai accanto, andandogli incontro. È un qualcosa che ti viene naturale o l’hai imparato negli anni?

Io di mio sono una persona abbastanza empatica, nel senso che non ho mai avuto nessuna difficoltà nel mettermi nei panni dell’altro, anzi… Chiaramente, l’autore lo fa per lavoro e per me è diventata una sorta di esercizio. Ma è anche una cosa che mi viene abbastanza naturale e mi dà veramente gioia. Questa volta, però, avevo bisogno di cucire un’abito anche su di me.

Tra le nove tracce che compongono “Canzoni per gli altri“, ce n’è una alla quale sei particolarmente legata?

“Grandine” parla sia di me che di Alessandra Amoroso, perché entrambe abbiamo le nostre imperfezioni. Nello specifico, parla del buttarsi nel vuoto. Infatti canto: “Dammi le mani, poi fammi cadere nel buio. Fammi vedere che cosa succede nel dubbio“.

Io nella vita sono una maniaca del controllo e tutto quello che sfugge dal mio controllo mi fa paura. Scrivendo questa canzone, ho pensato al bisogno di perdere il controllo e di non aver paura che ho percepito ad un certo punto della mia vita. Quando si ha uno slancio istintivo e creativo, si rischia di fare dei casini enormi. Però, spesso, è proprio dai traumi e dai casini peggiori che nascono le migliori opportunità. Lo strappo causa infatti dolore, ma dopo si sta meglio, e la vita, in fondo, non è altro che un continuo rigenerarsi.

la tracklist di “Canzoni per gli altri” e il live in santeria toscana 31

Canzoni per gli altri (feat. Elisa) Sorry (feat. Nashley) Grandine (feat. Alessandra Amoroso) Tra una canzone e l’altra (feat. Franco126) Scrivimi con la tua voce (feat. Ana Mena) A capo il mondo (feat. Francesca Michielin) Doppio nodo (feat. Fred De Palma, Emis Killa) La pioggia prima di cadere (feat. Mr.Rain) Sogni prima di dormire (feat. Matteo Romano)

Federica Abbate presenterà per la prima volta dal vivo le nove tracce di “Canzoni per gli altri” il 26 novembre in Santeria Toscana 31, a Milano: “Sarà una bellissima festa. Staremo tutti insieme e ci divertiremo un mondo“.

I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com a partire da lunedì 25 settembre alle ore 10:00. Per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà invece attendere le ore 10:00 di sabato 30 settembre.





Foto di copertina di Claudia Campoli