Videointervista a Deddy, Le regole del fuoco: “Riparto da dove ho iniziato, perché mi ha insegnato tanto”

Ieri, giovedì 12 ottobre, abbiamo incontrato Deddy in occasione di un’insolita “barber experience” che ha coinvolto alcuni fan a poche ore dall’uscita del nuovo singolo “Le regole del fuoco” (ne abbiamo parlato qui), che segue la pubblicazione di “Casa Gigante” e “Balla (come la domenica)“.

“Mi chiamo Dennis Rizzi, in arte Deddy, e il mio nuovo singolo è una confessione, la verità, la mia vita e credo anche quella di qualcun altro.

‘Le regole del fuoco’ è questo: imparare da qualcosa, lasciare che il tempo faccia il suo corso e imparare dal passato, senza che la Vita ci si bruci tra le mani!

Il tutto viene raccontato da sonorità leggere e divertenti, ironiche nelle affermazioni testuali, con tante nuove sfaccettature artistiche e umane!”

“Le regole del fuoco”, Videointervista a Deddy

Ciao Deddy, secondo te quali sono le tre regole fondamentali per non bruciarsi troppo nella vita?

Non mostrare il 100% a tutti, non toccare il fuoco e non correre troppo, perché spesso l’essere frettolosi fa bruciare delle tappe che non è poi possibile recuperare. Quindi, bisognerebbe darsi del tempo per ogni cosa e non correre, perché la vita va già abbastanza veloce.

Rispetto al Deddy di Amici, in cosa ti senti cambiato?

Rispetto al Deddy di Amici sono cambiato davvero in tante cose. Prima ero molto più insicuro e mi sentivo sempre un impostore. Ho sempre avuto questo problema di non sentirmi all’altezza. Oggi so chi sono e so qual è il mio valore. Questa cosa mi fa essere molto forte delle mie idee e della direzione che voglio prendere.