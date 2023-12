Dani Faiv: “Una volta che sali, puoi solo scendere…”

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 15 dicembre, “Ultimo Piano” è il nuovo progetto discografico di Dani Faiv, che mette insieme diverse produzioni (da Strage a Salmo, passando per Kanesh e 20jac), rendendo l’ascolto estremamente vario e mai uguale a se stesso, tanto nel beat quanto nel mood di ogni singolo brano.

“Partito dal piano terra, non c’era neanche una scelta. Adesso la vista è stupenda, ma fa paura l’altezza”.

L’ultimo piano, come spiega Dani Faiv, non è però il punto di arrivo, ma è “dove mi trovo in questo momento, perché ho realizzato quello che volevo realizzare: dal fare il lavoro del rapper all’avere una compagna e un figlio stupendi. Insomma, oggi sto bene con me stesso e sono molto soddisfatto di ciò che sono”.

Ed ecco che in questo album il rapper mette al primo posto l’autenticità e la sincerità, osservando tutto quello che si è lasciato alle spalle e spostandosi simbolicamente in un piano superiore del proprio percorso, dal quale osserva il tutto con un filtro completamente differente.

“ultimo piano”, videointervista a dani faiv

In “Ragnatela” canti: “Non mi serve far scena”. Ci parli un po’ più nel dettaglio di questo concetto?

È un messaggio che ho sempre voluto dare in tutti i miei dischi. Se non sei autentico, se non sei vero, secondo me non funzioni, soprattutto in questo genere. Capisco l’importanza del personaggio, ma questo deve essere una rappresentazione in grande o estrema di quello che tu sei davvero, perché altrimenti poi non regge, non è credibile.

L’Ultimo Piano è il piano della realizzazione, ma Dani Faiv ha ancora qualche sogno chiuso nel cassetto?

Ce ne sono tanti di sogni nel cassetto. Da qui l’easter egg di aver messo il sesto piano dopo l’ultimo piano. Una volta che sali, puoi solo scendere. E con la consapevolezza che si scende e si sale, per essere motivati è necessario porsi sempre obiettivi e sogni nuovi. Senza pensarci troppo, vorrei sicuramente togliermi il sassolino nella scarpa di alcuni feat non fatti. E poi, banalmente, dopo il Santeria sold-out, mi aspetto un posto più grande sold-out. I sogni sono il motore per fare andare avanti tutto.

DANI FAIV, “ULTIMO PIANO”: LA TRACKLIST