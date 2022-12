Videointervista a Cioffi, “Ho lottato per la musica. Per Sanremo vediamo, ora vorrei lavorare con Irama e Ultimo”

Cioffi è uno dei nomi che, ciclicamente, risorge nei corridoi della musica italiana. Negli ultimi mesi ha pubblicato una serie di singoli in feat con vari talenti e l’ultimo, in ordine di tempo, è ‘Giovani e Testardi‘ con Alfa.

Il singolo è un brano che nasce dalla penna di Cioffi e che doveva restare senza nessun supporto:

“Dovevo essere solo io però, con il tempo, alcuni amici e collaboratori mi hanno consigliato di proporre il brano ad Andrea (Alfa) e, insieme, lo abbiamo rielaborato. Lo special è scritto a quattro mani”

Essere giovani e testardi, per Cioffi, non è legato all’età anagrafica bensì a come uno si sente dentro. Il suo concetto di base è portare a termine la realizzazione dei propri sogni ed essere quel ragazzo che si guarda indietro senza rimorsi .

“Ognuno di noi deve mantenere il contatto con il proprio bambino interiore, perché questo ci permette di vedere la vita sempre a colori”

Il futuro di cioffi in studio

Il passato e il presente di Cioffi è legato a tante collaborazioni con i vari Emanuele Aloia, Blind, Random e, adesso, Alfa. Tutti ragazzi che, come lui stesso ci dice, hanno deciso di entrare in studio con lui “perché vivono e combattono ogni giorno la stessa guerra discografica che sto vivendo io”

Una scelta, questa di creare molti brani con altri artisti, nata dopo avere perso una persona importante:

“dopo avere vissuto questo lutto ho scelto di farmi circondare dall’amore delle persone, soprattutto in studio. Ci sono tante altre canzoni realizzate con altri artisti e probabilmente usciranno ma solo nell’album. Adesso è il momento di fare ascoltare cosa posso fare da solo.”

Il sogno per il futuro sarebbe quello di collaborare con James Blunt, un nome internazionale che, però, fa il paio con alcuni artisti italiani:

“Mi piacerebbe collaborare con Irama e Ultimo, con uno storico come Antonello Venditti ma anche con artiste salentine come me, per esempio Emma Marrone. Li stimo tutti e spero di entrare in studio con tutti”

L’album e i live arriveranno nella prima metà del 2023, su questo Cioffi è stato molto chiaro e sta lavorando per rispettare questa deadline:

“Per me album e live sono la cosa più importante di questo lavoro. Al momento ci sono 7 – 8 canzoni pronte ma voglio averne molte di più per potere annunciare un live corposo”.

In attesa dei prossimi annunci, ‘Giovani e Testardi‘ di Cioffi feat. Alfa è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.