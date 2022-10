Video intervista a Manuela Zero, al cinema con Scamarcio e nella musica con ‘Attack’

E’ online da qualche giorno il nuovo singolo di Manuela Zero, Attack, un brano strettamente legato al nuovo film di Umberto Carteni, Quasi Orfano, attualmente al cinema.

Il progetto della Zero, cantante e attrice in costante ascesa sulla scena artistica italiana, nasce dall’esigenza di voler creare un qualcosa che potesse descrivere, in musica e in video, un rapporto disfunzionale dove una ragazza resta letteralmente incollata con l’attack al proprio fidanzato.

Per dirla in altre parole, è una storia d’amore che parte sotto i migliori auspici ma che si trasforma in una gabbia senza equilibrio e che, quando arriva alla fine, subisce uno strappo che fa molto male.

Ai nostri microfoni ci ha raccontato la genesi di tutto il progetto che prevede, oltre al brano, anche un vero e proprio cortometraggio in cui la storia viene raccontata sotto forma di immagini, con un monologo della stessa Manuela Zero che interpreta la ragazza di questa storia disfunzionale.

Dopo avere creato la canzone e il video, è arrivata la chiamata del regista Umberto Carteni che voleva fortemente affiancare ai grandi nomi come Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini anche la giovane attrice nel suo nuovo film e che, oltre questo, conosceva la sua passione per la musica. Proprio per questo motivo, le ha chiesto se avesse un brano adatto da inserire nella colonna sonora di Quasi Orfano e, dopo avere ascoltato proprio Attack, la scelta è stata piuttosto facile.

Un progetto, come detto, crossmediale che, però, al momento resta un unicum. Non è detto che, in futuro, non possa arrivare un album concettuale. Al momento la priorità di Manuela Zero è il cinema, il teatro e la sua carriera d’attrice ma la musica ne fa parte e, nelle sue intenzioni, l’idea di mescolare i due mondi sarà sempre più presente.

Video intervista a MANUELA ZERO