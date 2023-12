Video intervista a Jess cantautrice attualmente in scena con Phantom of the Opera

E’ stato un anno ricco di successi quello di Jess, all’anagrafe Jessica Lorusso, cantautrice italiana, nata a Milano

Ha vinto il contest musicale Back to Talent, è stata in tourneè con lo spettacolo Una volta nella Vita ( ONCE) di cui è protagonista, e attualmente è in scena con i musical Phantom of the Opera.

Insomma la talentuosa Jess è veramente in un periodo importante della sua vita.

Angelo, giovane speaker di Teen Social Radio l’ha incontrata qualche sera fa durante la presentazione alla stampa del suo nuovo album Sono a casa e altri sbatti, uscito il 24 novembre e anticipato dal brano Barattolo, uscito il 20 novembre

Il pezzo è edito Warner Music Italy/ADA ed è un brano pop che gira tutto intorno ad una domanda che Jess fa a se stessa:

Ma dai, come si fa a restare vivi e se ne va la parte di te che credevi migliore?

SOLA A CASA E ALTRI SBATTI”, è un progetto discografico intimo, personale ed è stato presentato con un cortometraggio durante la Milano Music Week. Prodotto da Ledo, mix e master di Ugo Bonucci, è un progetto discografico intimo, personale, figlio del vortice creativo che ha travolto l’artista negli ultimi due anni e che racchiude l’universo caleidoscopico di colori, parole e melodie che la cantautrice ha pian piano svelato in questi mesi con l’uscita dei singoli “nulla”, “non ci sta”, incluso nelle playlist editoriali “Equals” e “Anima r’n’b” di Spotify, “come stai”, “lady”, per diverse settimane nella playlist “Anima r’n’b” di Spotify, e “ciliegie”.

GUARDA L’INTERVISTA COMPLETA A JESS