Sanremo 2024, Gazzelle: “Al momento è Tutto Qui, nessun album in arrivo”

A poche ore dal suo debutto tra i Big di Sanremo 2024 con “Tutto Qui” (Maciste Dischi / Warner Music Italy) abbiamo incontrato Gazzelle, che ci ha parlato del brano in gara al Festival e della serata dedicata alle cover, durante la quale interpreterà “Notte Prima degli Esami” di Antonello Venditti insieme a Fulminacci.

Ma non è tutto! Il cantautore ci ha infatti parlato anche di quella nostalgia per tutta la vita che non ha vissuto e del Dentro X Sempre Tour, in partenza l’8 marzo dall’Area Spettacoli Padova Fiere (sold-out), che vedrà Gazzelle esibirsi sui palchi dei principali palasport d’Italia.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere – SOLD OUT

12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

7 aprile 2024 || Torino @ Inalpi Arena

11 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

Le prevendite sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

SANREMO 2024: “tUTTO QUI”, VIDEOINTERVISTA A GAZZELLE

Scritto dallo stesso Gazzelle, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, e composto insieme a Federico Nardelli, il brano è accompagnato da un videoclip, diretto dai bendo, che traduce in un’esperienza a tratti cinematografica la capacità dell’artista di evocare immagini attraverso i suoi testi.

Nel video l’intensità di uno sguardo, così come la delicatezza di un gesto o il calore di un abbraccio, infonde infatti un senso di pace in chi osserva e si lascia sopraffare dalle emozioni.