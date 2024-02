Sanremo 2024, Clara: “Tutti noi siamo dei Diamanti Grezzi”

A poche ore dal suo debutto tra i Big di Sanremo 2024 con “Diamanti Grezzi” (Warner Music Italy) abbiamo incontrato Clara, che ci ha parlato del brano in gara al Festival e della serata dedicata alle cover, durante la quale interpreterà – insieme a Ivana Spagna – “Il Cerchio della Vita“, brano del 1994 estratto dalla colonna sonora del film d’animazione vincitore del premio Oscar “Il Re Leone“.

Ma non è tutto! Insieme a Clara abbiamo infatti ripercorso gli ultimi mesi, dalla vittoria a Sanremo Giovani 2023 con “Boulevard” all’annuncio del suo album d’esordio, “Primo“, che sarà disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 16 febbraio.

“Mi sono sempre detta che secondo me ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all’interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui”.

CLARA, “PRIMO”: LA TRACKLIST

Ragazzi Fuori

Diamanti Grezzi

Cicatrice

C’est La Vie

Soldi Amore

Aquiloni

Sogni di carta

Storie Di Rose Appassite

Boulevard

Origami All’Alba

SANREMO 2024: CLARA, “DIAMANTI GREZZI”

Scritta da Clara Soccini, Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione, “Diamanti Grezzi” racconta il tema della riscoperta continua e quotidiana di se stessi, in un messaggio universale che unisce tutte le generazioni.

Di fatto, con il passare del tempo, ciascuno di noi colleziona esperienze di vita e relazioni che definiscono la propria identità e che, allo stesso tempo, la mettono in discussione, dando l’opportunità di scoprire sempre nuove cose di sé, come “mille pezzi di una storia sola“.

SANREMO 2024: “diamanti grezzi”, VIDEOINTERVISTA A clara

CLARA, PR1MO TOUR: LE DATE NEI CLUB

Domenica 17 marzo 2024 – Padova @ Hall

Mercoledì 20 marzo 2024 – Firenze @ Viper Theatre

Giovedì 21 marzo 2024 – Roma @ Largo Venue

Venerdì 22 marzo 2024 – Bardi @ Demodè Club

Domenica 24 marzo 2024 – Napoli @ Duel Club

Martedì 26 marzo – Milano @ Magazzini Generali

CLARA, PRIMO INSTORE TOUR: LE DATE