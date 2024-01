Maninni: “Dedico questo Festival a mio nonno. Nella vita bisogna imparare a cadere”

Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2022 con “Mille Porte“, Maninni approda sul palco dell’Ariston tra i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Spettacolare” (Columbia Records / Sony Music Italy).

“Spettacolare è una parola che racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità, amore e passione”, racconta il giovane cantautore barese, classe 1997.

“Questo brano racchiude i momenti più fragili e gli ostacoli che la vita ti mette davanti. L’incipit racconta le giornate bastarde, quelle in cui non ce la fai più. Ma racconta anche la capacità di rialzarsi, affrontando gli alti e i bassi di queste enormi montagne russe. E più si va veloce verso il basso, più la risalita potrà sembrare spettacolare”.

Co-scritto da Maninni con Giovanni Pollex, Roberto William Guglielmi, Francesca Xefteris e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli, il brano anticipa l’omonimo album, già disponibile in pre-order e pre-save, la cui uscita è prevista venerdì 9 febbraio.

Sanremo 2024: “spettacolare”, VIDEOINTERVISTA A maninni

In un mondo in cui sembra quasi che non sia più ammesso sbagliare, tu canti dell’importanza di sapersi rialzare dopo ogni caduta.

Ciò che importa è rialzarsi dopo ogni caduta ma anche, e soprattutto, imparare a cadere con stile. Quando cadi tante volte, incominci a capire dove mettere le mani per farti meno male. E questa canzone parla proprio di questo, di come la vita ci metta davanti delle difficoltà e degli ostacoli. Noi dobbiamo essere bravi a superarli e, soprattutto, dobbiamo imparare a coglierne il lato positivo, perché gli ostacoli ci aiutano a crescere.

“Spettacolare“, in qualche modo, è un inno alla via, che cerca di lanciare un messaggio positivo. Spero che arrivi alla gente a casa e, soprattutto, alla mia generazione, perché mi rendo conto che davanti a delle cadute o a delle difficoltà si rischia di perdere la prospettiva del futuro. A chi crede di non potercela fare oggi vorrei dire: insistete, credeteci e cercate di rialzarvi, perché io l’anno scorso ero a Sanremo Giovani e quest’anno sono tra i Big. Quindi, può succedere di tutto. L’importante è crederci.

Pensando alla genesi di “Spettacolare”, qual è stata la goccia che ha poi fatto traboccare l’inchiostro sul foglio bianco?

L’inchiostro ha iniziato a sporcare il foglio bianco prima di Sanremo Giovani dello scorso anno. Durante l’estate (era giugno, più o meno) avevo deciso di mollare tutto, di lasciare la vita dell’artista e di continuare a fare il produttore per altri. Insomma, avevo un po’ perso la voglia e la speranza di poter fare musica da protagonista. Dopo questo lungo periodo, che è durato un mese e mezzo, è arrivata “Spettacolare“.

Foto di copertina di Jessica De Maio