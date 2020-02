Sanremo 2020 Fasma Per sentirmi vivo.

Ieri sera il giovane cantautore ha finalmente avuto la sua occasione di esibirsi sul palco più ambito d’Italia, quello del Festival di Sanremo.

Il responso da parte della giuria demoscopica è stato più che positivo tanto che l’artista è riuscito a superare il turno nello scontro diretto qualificandosi per la semifinale di venerdì.

Una bella soddisfazione che arriva dopo un percorso portato avanti, con i proprio tempi, negli ultimi due anni.

Nel 2018 Fasma arrivò in finale al Summer Festival e qualche mese dopo, a novembre, pubblico il suo primo, bellissimo album, Moriresti per vivere con me?

Dopo alcuni mesi chiuso in studio l’artista è ora pronto a farci ascoltare le sue nuove canzoni che saranno racchiuse in Io sono Fasma, disco in uscita il 28 febbraio per Sony Music Italia.

Sanremo 2020 Fasma

Qualche ora prima della sua esibizione sul palco dell’Ariston abbiamo incontrato l’artista per fare il punto della situazione su quanto sta accadendo.

Ecco la nostra videointervista.