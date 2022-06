Videointervista a Roberto Casalino: Nuovo singolo per l’autore delle più belle voci della musica italiana che aspetta ancora Carmen e chissà, il suo amico Tiziano!

Incontro Roberto Casalino in occasione del lancio del suo nuovo singolo, L’ultima, brano che lo riporta sulle scene in prima persona a tre anni di distanza dall’ultimo album Il Fabbricante di Ricordi (da noi recensito qui). Fortunatamente l’artista non ha perso il vezzo di mostrarsi come tale, e non solo come autore ricercatissimo da tutte le più belle voci della musica italiana.

Potreste pensare stia esagerando? Certo, è comprensibile. Ma provate per un attimo a fare un nome dell’attuale panorama pop del nostro paese, delle più belle voci, e scoprirete che hanno tutti cantato una canzone scritta proprio da Roberto Casalino…. Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Nina Zilli, Emma, Annalisa, Elodie, Le Vibrazioni, Virginio, Marco Mengoni e persino uno dei principi del cantautorato romano, Antonello Venditti, vanta nel suo recente percorso, una brano a sua firma.

L’Ultima è la vita che si riaccende per Roberto, come qui ci racconta. Il primo step di un progetto che intero che è già a buon punto nelle idee, tanto che ci svela aver già deciso la strategia promozionale, ovvero un singolo ogni due, tre mesi e solo ad un certo punto, pubblicare l’album.

E all’amico storico Tiziano Ferro, con cui solitamente confrontarsi sulle composizioni dell’uno e dell’altro, saranno piaciute le nuove canzoni?

Scopriamolo assieme con questa nuova video intervista

Roberto Casalino videointervista