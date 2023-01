Rizzo videointervista, “vi racconto il singolo e il mio rapporto con Emis Killa”

Rizzo è una delle cantautrici in rampa di lancio di questo nuovo anno, seguita da uno staff che ne cura la crescita e la qualità delle sue produzioni nel migliore dei modi.

In occasione dell’uscita dell’ultimo singolo ‘Ti Prego Portami Dei Fiori‘ abbiamo parlato proprio con lei, Alessandra Rizzo, chiedendole nascita, sviluppo e sensazioni su questo che è, probabilmente, il testo più impegnato tra quelli fino a questo momento pubblicati:

“Il singolo nasce con l’esigenza di invitare a non dover chiedere cose ovvie in una relazione e a pensare un po’ più a se stessi”

Una storia non autobiografica ma che ha toccato nel profondo Rizzo fino al punto da farla sua e raccontarla in musica:

“Ho così tanto preso a cuore questo racconto di una mia amica che le immagini che mi sono arrivate con le sue parole mi hanno così tanto colpita da essermi entrate dentro e non ho potuto far altro che tradurre queste immagini in parole e musica. Anche in precedenza ho scritto tutti i miei brani seguendo questa mia esigenza di avere nella testa immagini fisse che avevo visto in prima persona o che mi hanno raccontato persone a me vicine”.

Un’esigenza che Rizzo esprime nei suoi brani e nelle sue produzioni ma che pretende anche nell’ascolto dei brani di altri artisti:

“Se altri cantanti scrivono cose vere, che hanno vissuto in prima persona, te ne accorgi e ti colpiscono. Se scrivono tanto per scrivere non ti rimane nulla. Ne esistono tanti che sono capaci di mettere la verità nei loro testi. Tra quelli che ho ascoltato di più ci sono Rosalia, i Paramore, The Weeknd e tra gli italiani specialmente Venerus“

Il rapporto tra rizzo ed emis killa e il 2023 in tour

C’è un artista che, però, Rizzo non ha citato tra i suoi ascolti ma che, in realtà, è quello che l’ha portata qui dove si trova adesso vale a dire Emis Killa:

“Con la sua agenzia il rapporto è nato un po’ per caso. Quello che, in passato, era il mio produttore aveva delle conoscenze con il mio attuale manager che era anche il manager di Emis e abbiamo deciso di girargli questo file ma solo per avere dei consigli e nulla più. Una volta ascoltato il file, però, sono stata contatta subito. Da lì abbiamo stretto questo rapporto ma, in realtà, Emis lo vedo pochissimo. Per me è come un fratello maggiore e sto seguendo anche il suo tour quindi dovrò sempre ringraziarlo per tutto ciò che fa per me”.

Sul futuro le idee sono chiare:

“In questo 2023 mi sono ripromessa di impegnarmi più sul punto di vista dei live perché credo parta tutto da lì, ti aiuta tantissimo a crescere e piano piano sto sempre migliorando. Questo è l’obiettivo principale ma stiamo lavorando anche su nuovi singoli e spero che tra poco potremo avere date e idee più chiare”.

LA VIDEOINTERVISTA