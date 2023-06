Mixed By Erry: Intervista a Simona Frasca, autrice di un libro che è fotografia di un preciso momento storico del nostro mercato.

Mixed by Erry, il film diretto da Sydney Sibilia che narra le vicende di Enrico Frattasio, detto Erry, l’uomo che negli anni ottanta creò un’impresa, ed un impero, grazie alle musicassette contraffatte vendute in tutta Italia e successivamente anche a livello internazionale, è stato un vero e proprio caso.

Quello che forse non tutti sanno è che il film prende vita grazie al libro di Simona Frasca, Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio, che oggi è ospite sulle nostre pagine per una video intervista.

Facciamo un passo indietro per chi non era ancora in età utile per fare acquisti e magari non sa di cosa si stia parlando, ma è lecito spiegarglielo.

La realtà Mixed by Erry è il fenomeno per antonomasia della pirateria musicale, talmente forte da diventare negli anni 80 e per i primi 90, la principale diffusione musicale in Italia, più di qualsiasi casa discografica reale.

Basti pensare che proprio nel periodo 85/95, si era arrivati ad una produzione e smercio di circa 40.000 pezzi al giorno. Si, al giorno, avete capito bene.

Si parlava di mercato parallelo che era partito dalla fine degli anni 70 quasi per gioco, da un piccolo negozietto dove lavorava Enrico Frattasio, uno dei 4 fratelli che di li a poco, inconsapevolmente si troveranno fra le mani un vero e proprio impero che darà da lavorare ( anche questo è un paradosso, certo ) a migliaia di ragazzi napoletani, prima di un quartiere complicato come Forcella, poi piano piano ad una grande fetta in tutta la città.

Enrico realizzava qualcosa che abbiamo fatto tutti nella vita, di cui persino chi vi scrive, avendo sempre acquistato una miriade di dischi, confessa pubblico peccato: le compilation per gli amici.

Quelle di Enrico però erano diventate un’istituzione in quel di Forcella e di li a poco, Giuseppe, il fratello maggiore dei 4, s’inventa un vero e proprio business che anni e anni dopo, e dopo aver pagato col carcere per diversi anni la propria frode, Simona Frasca ha deciso di raccontare attraverso il libro che poi è divenuto anche film, e da li un vero e proprio fenomeno di curiosità sia di quelli che lo hanno vissuto per età, che per quelli che nemmeno c’erano all’epoca.

E di curiosità in merito ce ne sono davvero tantissime e Simona ce le racconta in questa esclusiva video intervista, che v’invito davvero a guardare. Vi spiegherà un mondo, un periodo, un tempo che oggi, nell’era di Spotify, sembra davvero impossibile da concepire, eppure…

Ecco a voi Simona Frasca e la storia di Mixed by Erry.