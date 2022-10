Videointervista a Mille.. dalla vittoria a 1M NEXT a quella nel nostro Contest estivo. Scopriamo i progetti futuri...

La signorina MILLE chiude il 2022 con tanti riconoscimenti e vittorie, tra cui quella del Primo Maggio Roma e quella di All Music Italia, che la consacrano a faro della nuova generazione in vista del 2023.

L’estate che si è appena chiusa ha nuovamente portato in dote una grandissima quantità di hit. Nomi nuovi sul panorama ma anche altri, invece, in cerca di conferma o consacrazione dopo una buona stagione primaverile.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto abbiamo deciso di selezionare i migliori tra loro e di farli sfidare nel nostro sondaggio Generazione Boh per decretare quello più bello, più ascoltato, più amato da tutti voi.

Sono stati 24 gli artisti che si sono dati battaglia a colpi di note e preferenze e, al termine delle varie fasi, a spuntarla è stata MILLE con la sua Sì, Signorina.

LE MILLE SFUMATURE DI “Sì, SIGNORINA”

Dopo avere portato a casa il titolo di vincitrice del contest, abbiamo contattato Mille per parlare proprio di Sì, Signorina e per farci raccontare per filo e per segno ogni sfaccettatura della sua vita e della sua carriera che, in realtà, nasconde radici lontane e variegate. Non solo la musica, infatti, ad arricchire la sua vita. Mille è anche disegnatrice e ama profondamente il mondo della moda, tanto da essere stata di recente protagonista su alcuni cartelloni nella settimana della Fashion Week milanese.

Tutte le sue canzoni, inclusa Sì, Signorina, nascono dall’esigenza di imprimere in canzone i ricordi di vita vissuta in un dato momento storico. Ogni parola corrisponde a un’emozione che affonda le radici in fatti realmente accaduti e, nel caso specifico, il brano racconta la storia di una conoscenza fugace e legata un luglio di qualche anno fa. Una conoscenza, questa, che ha avuto termine quasi subito ma che ha lasciato nella memoria di Mille un solco così intenso da permetterle di trasformarlo in musica.

Nel corso dei mesi c’è stato modo di apprezzarne anche una versione in lingua spagnola e l’idea è nata grazie al migliore amico della cantante, inglese di nascita ma spagnolo di adozione. Insieme, i due hanno buttato giù il testo tradotto per filo e per segno ed ha poi visto la luce il 5 agosto.

UN ALBUM E UN TOUR IN ARRIVO

Mille ha parlato molto di come sono nati i brani che sono stati pubblicati ma siamo riusciti anche a farci dare maggiori dettagli sul futuro. La notizia è che manca molto poco per ascoltare il nuovo singolo che anticiperà l’album, al cui interno ci saranno non solo tanti inediti ma anche, per l’appunto, Sì, Signorina e La Radio, brano pubblicato nel giugno del 2021 ma che andrà ad incastrarsi benissimo nel nuovo progetto.

Alcune di queste nuove melodie sono state già fatte ascoltare nella loro fase embrionale e acustica agli spettatori dei concerti di Carmen Consoli e Max Gazzè, di cui Mille è stata protagonista negli Opening. Da quel che ci ha raccontato i brani hanno ricevuto un riscontro molto positivo, motivo ulteriore che ci spinge ad aspettare tutto l’album con una grande dose di hype.

Ecco quindi la nostra intervista a Mille.