Luca Madonia da Sanremo a Battiato in una videointervista 40 anni di carriera di un artista sempre in ricerca, mai comodo per moda

Intervista video a Luca Madonia a cura di Fabio Fiume.

Una carriera quasi quarantennale quella di cui chiacchierare con Luca Madonia, prendendo chiaramente a pretesto l’uscita del nuovo album Stiamo Tutti Ben Calmi, disco uscito perché… perché avevo voglia di fare un disco , dichiara l’artista.

Mai confacente alle mode o, peggio che mai, ai tempi della discografia che quasi t’impone di uscire anche quando non hai nulla da dire, Madonia ha iniziato nel fervore dei primi 80 con la band dei Denovo, in cui condivideva la leadership con Mario Venuti, divenuto a sua volta solista di chiara fama.

Con la band ha pubblicato vari album, inanellato partecipazioni alle più importanti manifestazioni, da Sanremo al Festivalbar, guadagnandosi l’etichetta di band avanguardistica.

Oggi la cosa mi fa anche un po’ sorridere, se riascolto quel materiale racconta simpaticamente Luca che esclude, al momento, una possibile reunion della band, se non per qualche situazione live, o collaborazione sporadica, non certo per produrre nuovi lavori, e se ne sta nella sua Sicilia ad aspettare l’ispirazione, ad aspettare l’esigenza non di suonare ( che quella non manca mai ) ma di avere la sua da dire, come avvenuto con questo nuovo lavoro, in cui oltre ad alcuni inediti, ci sono brani di repertorio rivisitati, rivestiti per arrivare al risultato che le belle canzoni non invecchiano mai.

E poi abbiam parlato di Battiato, dell’esporsi mediaticamente oggi, del Luca che era ed il Luca che è… Tutto questo e molto altro lo trovate qui, in questa piacevolissima chiacchierata.

Video intervista a Luca Madonia