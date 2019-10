E’ uscito Shock, il nuovo album di inediti della band milanese L’Introverso, prodotto insieme ad Alessio Camagni, registrato, mixato e masterizzato da Alessio Camagni e Federico Calvara al Noise Factory di Milano.

Il titolo dell’album è un chiaro riferimento al periodo buio che il mondo sta vivendo: crisi climatica, diritti umani violati, diseguaglianze e odio diffuso.

Una realtà in netto contrasto con le aspettative di ognuno di noi e in particolare dei ragazzi della band che ancora nutrono grandi speranze verso un futuro migliore per tutti. Shock si caratterizza per un focus non sul mondo esterno, ma sulle sensazioni e le emozioni dei singoli individui.

Shock è un viaggio introspettivo dal quale si può giungere alla conclusione che l’unico modo per sconfiggere i conflitti interiori è guardarli in faccia e combatterli. Shock è il momento in cui si tocca il fondo e si riparte dal buio per risalire e trarre il meglio da ogni situazione.

“Quando eravamo ragazzini, non credevamo che il futuro sarebbe stato così, lo immaginavamo luminoso e accogliente. Immaginavamo che, superati i trent’anni, avremmo raggiunto i nostri sogni, con una società giusta che ci avrebbe permesso di avere delle fondamenta certe, su cui affrontare la vita, che già di per sé è incerta. Siamo scioccati, la realtà ci ha preso in contropiede.”

Queste le parole di Nico Zagaria, voce e autore dei brani de L’Introverso.

Sulla copertina di Shock è raffigurata una maschera, che secondo la cultura giapponese simboleggia un demone. I fili rossi che la ricoprono rappresentano i tentativi per combatterlo.

LA BAND

L’Introverso è una band milanese nata nel 2013 e composta da Nico Zagaria (cantante), Marco Battista (chitarrista) e Giacomo “Futre” Cigolotti (bassista).

I tre ragazzi si conoscono in età adolescenziale, accomunati dalla passione per il rock anglosassone.

L’album d’esordio Io esce nel 2013 e ottiene un buon riscontro da parte della critica. Dopo una serie di concerti, nel 2015 viene pubblicato Una primavera, prodotto da Davide “Divi” Autelitano (cantante e bassista dei Ministri).

Dopo aver sposato la filosofia buddista e accentuato l’attenzione verso i temi sociali e ambientalisti, nel 2019 arriva l’album Shock (Qui il videoclip del singolo A Pezzi).

Foto di Marco Vigiani